00:27, 21 января 2026

Правозащитники признали политзаключенным осужденного за госизмену волгоградца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Назначенное студенту с ДЦП Андрею Глухову наказание за перевод трех тысяч рублей несоразмерно общественной опасности, а в его действиях нет состава преступления, заявили правозащитники, потребовав прекратить преследование волгоградца.  

Как писал "Кавказский узел", в 2025 году суд в Волгограде приговорил к 12 годам заключения студента Андрея Глухова, признав госизменой перевод трех тысяч рублей на украинский счет. Глухов перевел деньги человеку, который заявил, что собирал подписи за ускорение переговоров между Россией и Украиной. 

Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"* признал политическим заключенным студента из Волгограда Андрея Глухова, осужденного за два денежных перевода гражданину Украины. 

Андрей Глухов из Волгограда учился в местном политехническом колледже. Он страдает ДЦП, имеет третью группу инвалидности и нуждается в постоянной терапии. В августе 2024 года сотрудники ФСБ провели обыск в квартире Глухова. Ему запретили пользоваться интернетом и общаться с кем-либо, кроме близких родственников. В октябре 2024 года его задержали по уголовному делу и отправили в СИЗО.

По мнению правозащитников, Андрей Глухов очевидно не нанёс ущерба безопасности России, и у него не было  умысла, как того требует статья о госизмене. Тем более абсурдно его преследование, если он действовал ради распространения призыва к окончанию боевых действий.

Они отметили, что суд не учёл его инвалидность: по словам родных, Андрей с трудом может обслуживать себя в заключении, а длительное лишение свободы без необходимой медицинской помощи может привести к ухудшению его состояния. Столь суровое наказание в этой ситуации является негуманным и не отвечает стандартам правосудия.

Также правозащитники подчеркнули, то, что дела о государственной измене в форме финансовой помощи иностранному государству из-за переводов на Украину стали одним из самых распространённых инструментов преследования россиян за пацифистскую позицию  - говорится в сообщении проекта от 19 января. 

Правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» считает Андрея Глухова политическим заключённым, требует его немедленного освобождения и прекращения уголовного преследования, говорится в публикации

* внесены Минюстом в реестр иноагентов.
** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

