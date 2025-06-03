Студент с ДЦП из Волгограда получил длительный срок по делу о госизмене

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Суд в Волгограде приговорил к 12 годам заключения студента Андрея Глухова, признав госизменой перевод трех тысяч рублей на украинский счет. Глухов перевел деньги человеку, который заявил, что собирал подписи за ускорение переговоров между Россией и Украиной.

Как писал "Кавказский узел", 20-летний житель Волгоградской области перевел вооруженным силам Украины деньги в качестве финансовой помощи, следствие сочло его действия госизменой.

21-летнему второкурснику Андрею Глухову Волгоградский областной суд назначил 12 лет колонии строгого режима по делу о госизмене, сообщила сегодня «Медиазона» (внесена в реестр иноагентов) со ссылкой на пресс-службу суда.

Отец осужденного, Эдуард Глухов, рассказал, что после начала военной операции на Украине его сын онлайн познакомился «то ли по игре, то ли на сайте каком-то» с человеком, который представился ему гражданином Украины. Новый знакомый сына собирал подписи, «чтобы ускорить переговоры» двух стран, аще и скинул Глухову номер счета в украинском банке. Тот дважды отправил по 1500 рублей.

Андрей Глухов - инвалид, у него ДЦП, плохо работают правая рука и нога. Практически все время он проводил дома. "На свидании [в СИЗО] он мне мне сначала сказал, что "нормально все", а когда уже заканчивали — извинился, и слезы у него потекли", - приводятся в публикации слова отца.

Как следует из карточки дела на сайте суда, приговор был вынесен 29 мая, процесс продолжался месяц.

"Кавказский узел" также писал, что 14 мая стало известно об уголовном деле о госизмене против 50-летнего жителя Волгограда, который, по данным следствия, передавал украинским спецслужбам данные о российских военных объектах.

25 ноября 2024 года суд в Волгограде приговорил Никиту Журавеля к 13,5 года колонии по обвинению в госизмене (статья 275 УК РФ), ранее он был осужден за поджог Корана.

3 июля 2024 года стало известно, что суд приговорил 19-летнего волгоградца к 12 годам колонии, признав его виновным в госизмене за перевод денег в благотворительный фонд, созданный вооруженными силами Украины.

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