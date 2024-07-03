03 июля 2024, 01:21

Житель Волгограда осужден за госизмену

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил 19-летнего волгоградца к 12 годам колонии, признав его виновным в госизмене за перевод денег в благотворительный фонд, созданный вооруженными силами Украины.

Как писал "Кавказский узел", в конце февраля сотрудники ФСБ задержали 19-летнего волгоградца, который, по данным следствия, переводил деньги в благотворительный фонд, созданный вооруженными силами Украины.

Ростовский областной суд признал 19-летнего волгоградца виновным в госизмене (статья 275 УК РФ), сообщает 2 июля РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Волгоградской области.

Суд приговорил молодого человека к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на один год.

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Примечание:

"Житель Кубани приговорен к сроку в колонии по делу о госизмене", "Житель Анапы заподозрен в сотрудничестве с украинской разведкой", "Житель Ростовской области осужден за госизмену".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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