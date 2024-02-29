19-летний волгоградец обвинен в госизмене

29 февраля 2024, 11:47

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Сотрудники ФСБ задержали в аэропорту местного 19-летнего жителя при попытке выехать в Турцию. Следствие вменило ему госизмену, поскольку считает, что он переводил деньги в благотворительный фонд, созданный вооруженными силами Украины.

По версии следствия, 19-летний волгоградец через мобильный телефон неоднократно заходил на сайт благотворительного фонда, созданного Службой безопасности Украины (СБУ) и вооруженными силами Украины (ВСУ) для сбора денег на покупку оружия, средств поражения, технических средств и последующего их использования против безопасности России.

"С июля по декабрь 2023 года он осуществил неоднократные перечисления личных денежных средств в целях оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины", – привело сегодня ИА "Высота 102" слова сотрудницы пресс-службы управления ФСБ по Волгоградской области Виктории Ямщиковой.

Переведенные волгоградцем деньги предназначались на покупку БПЛА, раций, тралов для машин разминирования ВСУ. В отношении юноши возбуждено уголовное дело о госизмене, он был задержан в аэропорту Волгограда при попытке вылететь в Турцию.

Комментариев от представителей обвиняемого не поступало.

Статья 275 УК РФ "Госизмена" предусматривает до пожизненного заключения.

"Кавказский узел" также писал, что 4 апреля 2023 года стало известно, что Ростовский областной суд приговорил к шести с половиной годам заключения жителя Волгоградской области Евгения Никифорова, который, по версии следствия, планировал участвовать на украинской стороне в боевых действиях против российских военных.

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