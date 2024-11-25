Волгоградец заподозрен в госизмене

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Следствие считает, что 20-летний житель Волгоградской области перевел вооруженным силам Украины деньги в качестве финансовой помощи.

По данным управления ФСБ по Волгоградской области, 20-летний местный житель заподозрен в финансовой помощи вооруженным формированиям Украины.

По версии следствия, после начала военной операции на Украине волгоградец стал искать возможность оказания финансовой помощи украинской стороне. Житель Волгоградской области с личного банковского счета перевел деньги на электронные реквизиты, предназначенные для оказания помощи вооруженным силам Украины, привело сегодня РИА "Новости" сообщение ведомства.

В отношении волгоградца возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 3 июля стало известно, что суд приговорил 19-летнего волгоградца к 12 годам колонии, признав его виновным в госизмене за перевод денег в благотворительный фонд, созданный вооруженными силами Украины.

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