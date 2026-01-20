×

Кавказский узел

Лента новостей
19:35, 20 января 2026

Военнослужащий в Кабардино-Балкарии осужден за два ухода из части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике приговорил к шести годам колонии Анзора Кулимова, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий Кулимов признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ , сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Кулимов 3 мая и 23 июля 2025 года, без уважительных причин, дважды совершил самовольное оставление места службы в период мобилизации..

В первом случае Кулимов 10 июня был обнаружен представителями воинской части в Нальчике, а во втором 20 октября был обнаружен в Нальчике сотрудниками военной комендатуры. При этом с 3 мая до 10 июня и с 23 июля до 20 октября Кулимов проводил время по своему усмотрению у себя дома, установил суд.

Подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью. По совокупности суд приговорил Кулимова к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Дело Анзора Кулимова поступило в суд 13 января, а уже 20 января был вынесен приговор, следует из карточки дела на сайте суда.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Автор: "Кавказский узел"

