Главная   /   Лента новостей
23:45, 19 января 2026

Блогер из Анапы спустя полгода дождался публикации петиции о закрытых пляжах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Петиция с требованием открыть галечные пляжи в Анапе опубликована спустя полгода после ее размещения. Чтобы добиться ее публикации, пришлось изменить ее название, сообщил Макс Анапский. 

Как писал "Кавказский узел", Анапа будет готова принять туристов в 2026 году, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщив об отмене на год турналога. Уровень бронирований на лето крайне низок, заявили отельеры. Блогер Юрий Озаровский записал видеообращение перед прямой линией с Путиным с просьбой разрешить открытие пляжей Анапы в 2026 году, заверив, что следов мазута в море и на берегу практически нет. Однако вопросы из Анапы не прозвучали в ходе прямой линии. 

Блогер Макс Анапский сообщил сегодня в своем Telegram-канале, что еще 6 июля  2025 года отправил на отечественный сайт общественных инициатив петицию, чтобы открыли галечные пляжи. "Через несколько месяцев сказали ее изменить, поправил название петиции на "опубликовать результаты проб моря", и вот спустя каких-то полгода ее приняли", - сообщил он.

"Это про то, что делайте петиции на нашем сайте, а не иностранном", - отметил он.

"В Анапе назревает социально-экономический кризис в связи с закрытием пляжей и провальным летним сезоном. Необходимо опубликовать результаты проб на наличие нефтепродуктов в Черном море в Анапе Роспотребнадзором в соответствии со статьей 8 федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ (ред. от 26.12.2024)", - заявил он в тексте петиции.

В качестве обоснований своего требования он указал, что на галечных пляжах выбросов нет "практически с момента катастрофы". "И крайне маловероятны, так как их защищает бухта в районе центрального пляжа. К тому же основное течение Черного моря против часовой стрелки от места крушения танкеров в сторону Крыма". По данным блогера, проба морской воды в мае на пляже Высокий берег показала минимальное значение нефтепродуктов, а именно 0,012 мг/дм3, при предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в морской воде в размере 0,3 мг/дм3. При этом сам пляж с начала лета работал в обычном режиме. "Есть спасатели, лежаки, туалет, душ, кафе. Много отдыхающих ежедневно его посещают, никаких жалоб не поступало", - указал он. Также, по его утверждению, в этом районе не обнаружены загрязнения дна моря. "В море присутствует рыба, крабы, раки-отшельники, медузы, водоросли на дне моря чистые", - говорится в петиции.

"Опубликование результатов проб моря на нефтепродуктов нужно, чтобы у граждан было понимание, что не все так плохо, чтобы у местных жителей была надежда на следующий сезон", - указал он.

Судя по скриншоту, опубликованном в Telegram-канале блогера, изначально петиция назвалась"Откройте галечные пляжи Анапы! Спасите курорт!". На проверку она была подана 6 июля, срок окончания проверки был указан 5 сентября 205 года.

Эта публикация набрала 16 комментариев, из них темы поста касаются лишь два. "надо голосовать за петицию?" - спросила Larisa. "Смысла нет. Пока не закончат с танкерами, не откроют пляжи", - ответил ей блогер.

К 23.45 мск под петицией подписались два человека, чтобы подписаться под ней, нужно пройти авторизацию через "Единую систему идентификации и аутентификации" (ЕСИА). "Для рассмотрения решения на федеральном уровне осталось 99 998 голосов", - говорится под петицией.

18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

