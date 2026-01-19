Блогер из Анапы спустя полгода дождался публикации петиции о закрытых пляжах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Петиция с требованием открыть галечные пляжи в Анапе опубликована спустя полгода после ее размещения. Чтобы добиться ее публикации, пришлось изменить ее название, сообщил Макс Анапский.

Как писал "Кавказский узел", Анапа будет готова принять туристов в 2026 году, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщив об отмене на год турналога. Уровень бронирований на лето крайне низок, заявили отельеры. Блогер Юрий Озаровский записал видеообращение перед прямой линией с Путиным с просьбой разрешить открытие пляжей Анапы в 2026 году, заверив, что следов мазута в море и на берегу практически нет. Однако вопросы из Анапы не прозвучали в ходе прямой линии.

Блогер Макс Анапский сообщил сегодня в своем Telegram-канале, что еще 6 июля 2025 года отправил на отечественный сайт общественных инициатив петицию, чтобы открыли галечные пляжи. "Через несколько месяцев сказали ее изменить, поправил название петиции на "опубликовать результаты проб моря", и вот спустя каких-то полгода ее приняли", - сообщил он.

"Это про то, что делайте петиции на нашем сайте, а не иностранном", - отметил он.

"В Анапе назревает социально-экономический кризис в связи с закрытием пляжей и провальным летним сезоном. Необходимо опубликовать результаты проб на наличие нефтепродуктов в Черном море в Анапе Роспотребнадзором в соответствии со статьей 8 федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ (ред. от 26.12.2024)", - заявил он в тексте петиции.