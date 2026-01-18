×

Главная   /   Лента новостей
13:57, 18 января 2026

Госпитализирован пострадавший при атаке на Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один человек пострадал при атаке на Туапсе с украинской стороны, он госпитализирован. Около бездействующего причала в результате атаки повреждено административное здание.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Беслане обломки беспилотника упали на крышу пятиэтажного жилого дома. Пожара не произошло, но повреждены крыша и окна, из здания были эвакуированы 70 человек. Двум детям и взрослому потребовалась помощь врачей.

По данным Минобороны, минувшей ночью были сбиты шесть беспилотников в Ростовской области, шесть в Северной Осетии, по четыре в Астраханской и Волгоградской областях, один в Ставропольском крае и один над акваторией Азовского моря.

Минувшей ночью со стороны Украины была предпринята попытка атаковать объекты на территории Туапсинского округа, сообщил в 10.55 мск в своем телеграм-канале глава округа Сергей Бойко.

Есть пострадавший. Он госпитализирован

"К сожалению, есть пострадавший. Он госпитализирован и получает необходимую медицинскую помощь", - написал он.

За пределами территории Туапсинского морпорта, в районе недействующего причала, повреждено административное здание, добавил чиновник. "В нем выбиты окна. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в публикации.

Глава округа не уточнил, с применением БПЛА или других средств была предпринята попытка атаки. Краевой оперштаб в своем телеграм-канале также заявил о "попытке киевского режима" провести атаку в Туапсинском муниципальном округе, но не привел подробностей инцидента.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Юноша снимает на мобильный телефон летящий беспилотник. Изображение создано
22:58 30.08.2025
Юристы указали на противоречия запрета съемки атак дронов Конституции
Запреты съемки атак дронов и их последствий, введенные в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, а также в Калмыкии, Адыгее и Северной Осетии, вступают в противоречие с закрепленными в Конституции нормами, гарантирующими недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации.

Напомним, 24 сентября 2025 года после атаки БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК) на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи в связи с угрозой атак дронов с моря и воздуха. Однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Автор: "Кавказский узел"

