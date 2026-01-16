×

Кавказский узел

00:31, 16 января 2026

Пациенты больницы в Тырныаузе вступились за персонал после жалоб в Следком

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Медперсонал больницы в Тырныаузе оказывает помощь профессионально и качественно, все необходимые лекарства больным предоставляются без платы, заявили пациенты, комментируя сообщение Следкома о жалобах на некачественную медпомощь в больнице. 

"Кавказский узел" писал, что глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы жителей Тырныауза на состояние местной больницы, нехватку специалистов и необходимых лекарств.

В жалобе, поступившей в СК, утверждалось,  что здание больницы в городе 1956 года постройки находится в ветхом состоянии, инженерные системы изношены, часть отделений закрыта из-за нехватки специалистов, пациенты не обеспечены необходимыми лекарствами. На 33-секундном видео из больницы, которое опубликовал телеграм-канал "Газета Юга", виден интерьер с крашеными стенами и полом "в клеточку". В коридоре сидят люди, дверь одного из кабинетов висит на одной петле, внутри свалены в кучу старые кровати, стоят шкафы.

Жители Тырныауза, опрошенные «Кавказским узлом», опровергли данные о некачественной медицинской помощи, обнародованные СКР. В частности, активистка Лариса Барагунова, которая регулярно проходит лечение в этой больнице, профессионализмом медработников и качеством услуг осталась довольна. 

Барагунова, которая отбыла наказание в местах лишения свободы по ложному, как она считает, обвинению в применении насилия к двум полицейским, отметила, что в СИЗО ее здоровье было серьезно подорвано. «После освобождения из СИЗО я уже дважды лежала в этой больнице, и хочу выразить медицинскому персоналу огромную благодарность, они меня буквально вытащили с того света, еще немного, и я бы впала в кому». – рассказала Лариса Барагунова корреспонденту «Кавказского узла». 

По словам активистки, в больнице чисто, в том числе и в местах общего пользования, туалетах и душевых. Все необходимые лекарства пациентам выдают, ставят капельницы. «Буквально вчера (14 января) мне выдали новый глюкометр вместе с тест-полосками, которые, на минуточку, стоят 1,5 тысячи рублей», - добавила она. 

Единственный недостаток, который отметила Барагунова, - мебель в одном из отделений, где палаты оснащены старыми тумбочками. Главным достоинством больницы она назвала ее персонал.

Жительница Тырныауза Танзиля Узденова также неоднократно проходила лечение в местной больнице, там же лечились и ее дети. «Не помню, чтобы покупала какие-то препараты, даже те, что недешево стоят, в аптеке, все получали в стационаре. Медперсонал внимательный и добрый. Да, больница нуждается в ремонте, и мы надеемся, что он в скором времени будет проведен. А в плане отношения и внимания медперсонала претензий нет», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла». 

Жительница Казани, побывавшая в Кабардино-Балкарии, рассказала в сети, что провела в тырныаузской больнице два дня. «Лежала в этой больнице со 2 по 4 июня в неврологическом отделении. Не знаю имя врача-невролога, но спасибо ей и всему персоналу.  Я прилетела из Казани на Эльбрус, в тур, но в первую же ночь простудилась, плюс горная болезнь. Была температура и высокое давление, я не могла кушать. Мне поставили капельницы, облегчили мое состояние и я улетела домой, там долечивалась», - написала она. 

Юрист общественной организации «Монитор пациента» Ибрагим Султыгов сообщил «Кавказскому узлу», что по поводу проблем с обеспечением лекарственными препаратами в Эльбрусском районе к нему никто не обращался.

Видео про состояние Эльбрусской районной больницы прокомментировал также главный врач Хабибуллах Тилов. Он утверждает, что на видео снят корпус хирургического отделения, который не функционирует с 2011 года. В связи с тем, что в настоящее время городская поликлиника закрыта на ремонт, три кабинета нефункционирующего здания временно используются для приема пациентов, пояснил Тилов. 

Главный врач привел статистику о количестве проведенных в в 2025 году  операций – 1118, пролеченных больных -  около 3000. В связи с тем, что больница находится в туристической зоне среди пациентов много туристов, получивших травмы в горах, а также в результате ДТП.

Тилов опроверг информацию о том, что больница построена в 1956 году, заявив, что медицинское учреждение функционирует с 1980 года. В больнице, по его утверждению, имеется современное диагностическое оборудование, в наличии все необходимые медицинские препараты.

“Стоит отметить, что зданию 1980 года постройки, получившему повреждения в результате сейсмических и внесейсмических движений грунта, требуется ремонт”, - говорится в публикации официального Telegram-канала Минздрава Кабардино-Балкарии. 

В социальных сетях, тем не менее, можно встретить претензии к питанию в больнице. “Обращение к администрации больницы города Тырныауза. Просьба разобраться с обеспечением больных питанием в выходные дни. На завтрак - манная каша, в обед - только суп, без второго, на ужин - перловая каша. Где мясные блюда, рыба, салаты? Не ко всем пациентам могут прийти родственники, надо учитывать этот фактор! Многие пациенты пожилые люди и их необходимо обеспечить полноценным трехразовым питанием”, - написал автор одного из комментариев. 

источник: корреспондент "Кавказского узла"

