Шаурма для школьников в Махачкале возмутила пользователей Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Детям в коридоре гимназии продают шаурму и бургеры, их реализация ведется в условиях антисанитарии, пожаловались родители. Роспотребнадзор сообщил о множественных нарушениях в работе буфета и административном протоколе против открывшего его предпринимателя.

Сообщение о школьных буфетах в Махачкале, поступившее от подписчицы опубликовал в своем Telegram-канале 9 января глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. "С недавнего времени в школах стали работать буфеты,одно название. Что можно продать в буфете нашим детям - это чай, какао, булки, а теперь стали продавать бургеры по цене 100 рублей" - возмутилась подписчица.

По ее данным, высокая стоимость "бургеров и сэндвичей" вызвана высокой стоимостью аренды в школах "Зачем отдают их в аренду? Кому это выгодно? Почему не оставят школам и тогда с нас не будут собирать деньги на нужды школ", - отметила она.

Эта публикация набрала в Telegram-канале Хадулаева, на который подписаны 10830 человек, 24 комментария.

"Наконец-то подняли тему школьных буфетов! Во все времена в школах были свои буфеты! Пирожки, булочки, сосиски - дети всегда могли перекусить. Но чтобы сдавать их в аренду? Кому такое в голову пришло?" - спросила Людмила.

"Что за полная антисанитария? Не упаковано, почему не в столовой продают, а в коридоре, это то что заслужили наши дети?", - поинтересовался M.

Видео из гимназии разместил "Черновик". На столах выложены пончики, бургеры, шаурма, сосиски в тесте, вафли. Они лежат без упаковки и крышек.

На публикацию отреагировал Роспотребнадзор Дагестана, сообщив, что в ходе проверки в махачкалинской гимназии №13 зафиксирована реализация запрещенной к использованию в школьном питании продукции. Изъято 124 единицы готовых кулинарных изделий (11 наименований).

Эти изделия не только входят в перечень продуктов, запрещенных для детского питания, но и реализовывались с грубейшими нарушениями - не было представлено документации, подтверждающей её качество и безопасность; торговля велась в коридоре школы — месте, не предназначенном для торговли пищевыми продуктами, и ь в отсутствие утвержденного руководителем гимназии ассортиментного перечня блюд. По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении.

Публикация набрала к 0.30 мск 2 комментария. "Так же и проверьте 39 лицей на ул имама Шамиля 47", - написал пользователь с ником "Он самый".

По данным Mash Gor, буфет в лицее открыл индивидуальный предприниматель.

"Кавказский узел" писал также, что 27 апреля 2022 года Минобрнауки Дагестана сообщило об обыске в министерстве в связи с найденными нарушениями при организации горячего питания в школах и поставкой продуктов в них. Обыск в Минобрнауки проводился в связи с расследованием хищения продуктов, в котором обвинены начальник отдела "Махачкалапродукта" и сотрудники нескольких школ, заявил Следком.

Начальник отдела МКУ "Махачкалапродукт" и заведующие производством нескольких школ Махачкалы были заподозрены в присвоении продуктов, предназначенных для горячих обедов учеников начальных классов. По данным следствия, ущерб составил не менее 2,8 миллиона рублей.

В апреле 2023 года прокуратура сообщила, что заведующей производством одной из школ Махачкалы и сотруднику "Махачкалапродукта" предъявлены обвинения по делу о хищении продуктов, предназначенных для школьной столовой. Дело было передано в суд.