Главная   /   Лента новостей
01:55, 13 января 2026

Алескер Мамедли пожаловался на отсутствие медпомощи в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На судебном процессе по делу Toplum TV ухудшилось состояние здоровья обвиняемого учредителя издания Алескера Мамедли. Врачи в СИЗО не проводили ему регулярных обследований вопреки указанию судьи.  

Как писал "Кавказский узел", арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые изначально были обвинены в контрабанде валюты, в январе были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Toplum TV позиционировало себя как независимую площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане. На заседании 24 ноября обвиняемые потребовали вызова в суд главы Таможенного комитета Азербайджана, но суд отказался рассматривать это ходатайство. На заседании 5 января они выступили с отводом составу суда и назвали необоснованным включение данных об их зарубежных поездках в список доказательств. 

На скамье подсудимых находятся учредитель издания Алескер Мамедли, сотрудники Toplum TV Мушвиг Джаббар и Фарид Исмаилов, руководитель партнерской организации Toplum TV – Института демократических инициатив Акиф Гурбанов и сотрудники института Руслан Иззетли, Али Зейнал, Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Эльмир Аббасов. Последний - единственный из обвиняемых, кто находится на свободе под надзором полиции, все остальные заключены под стражу.

На процессе по делу Toplum TV в Бакинском суде по тяжким преступлениям 12 января было продолжено исследование документов в материалах дела. В частности, были зачитаны протоколы об обысках  в офисе Toplum TV и на квартирах обвиняемых, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» активист, наблюдавший за процессом. 

В связи с этим один из обвиняемых, сотрудник Института демократических инициатив Илькин Амрахов заявил, что во время обыска в его квартире он подвергся давлению. 

Молодой человек рассказал, что силовики заставили его взять в руки купюры иностранной валюты, которые сами же подложили, пригрозив арестом дедушки Амрахова, поэтому на деньгах были зафиксированы отпечатки пальцев обвиняемого, сообщил источник. 

Во время заседания учредитель Toplum TV Алескер Мамедли сообщил о проблемах со здоровьем. Он напомнил, что хотя на предыдущем заседании судьи распорядились проводить ему регулярные медобследования в СИЗО, за неделю врачи ни разу к нему не приходили. Судьи оставили без внимания его заявление.

По завершении заседания Алескеру Мамедли стало плохо в зале суда, к нему вызвали врача и увезли обратно в СИЗО после оказания медпомощи, продолжил активист наблюдавший за процессом.

Брат Алескера Мамедли Насими Мамедли сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что несмотря на выявление у учредителя Toplum TV опухолей в щитовидной железе, ему так и не обеспечили условий для хирургической операции в специализированной гражданской клинике.

Насими Мамедли отметил, что из-за болезни его брат мучается от периодического удушья, бессонницы, чувствует себя вяло.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям проинформировал корреспондента «Кавказского узла», что следующее заседание по делу назначено на 19 января. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Meydan TV, Abzas Media и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане". 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследования случаев коррупции. 

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

