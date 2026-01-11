×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
17:16, 11 января 2026

Оптимистичные прогнозы о восстановлении моря после разлива мазута близ Анапы вызвали сомнения

Волонтеры на пляже. Скриншот фото штаба "Сети, сито, лопата" от 08.01.26, https://t.me/setisitolopata/2259.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Разлив мазута не оказал воздействия на планктон, медуз и мидий.  В районе крушения танкеров "Волгонефть"  зафиксирован высокий уровень нефтеокисляющих бактерий, что показывает активное самоочищение моря. Полного очищения следует ожидать через два-три года, заявили ученые института биологии южных морей. Этот прогноз может сработать, только если не будет новых выбросов, возразил эколог.

Как писал "Кавказский узел", экологические последствия разлива мазута в Керченском проливе не ликвидированы и спустя год после крушения танкеров, признали ученые и власти Кубани. 14 декабря 2025 года правительственная комиссия, координирующая работу по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе, отчиталась о том, что собрано более 90% разлившегося нефтепродукта. 1 января после сильного шторма блогеры сообщили о новых выбросах мазута и частичном разрушении защитных валов. На берегу, помимо сетей от разрушенных защитных валов, обнаруживаются пласты ранее выброшенного мазута и новые фрагментарные выбросы, указали волонтеры и блогеры.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Ученые дали оптимистичные прогнозы о восстановлении Черного моря после разлива мазута

Материал о перспективах восстановления Черного моря после разлива мазута опубликовала 10 января "Российская газета", в нем приводятся мнения ученых института биологии южных морей РАН (ИнБЮМ РАН) по результатам исследований.

"Спустя год после аварии на некоторых пляжах Краснодарского края мы обнаруживали небольшие следы сильно деградированного мазута, свежих следов мазутного загрязнения не зафиксировано", - указал ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии (загрязнения природы химического характера, - прим. "Кавказского узла") ИнБЮМ РАН, кандидат биологических наук Сергей Алемов. По его словам, это показало, что удалось "минимизировать воздействие на прибрежные экосистемы".

"В целом, концентрации углеводородов в воде, во взвеси и донных отложениях находятся на уровне природного фона, который не представляет угрозы для морских организмов", - отметил Алемов.

На полное восстановление сообществ морских организмов, пострадавших от разлива мазута, может потребоваться до двух-трех лет

Мазут, который находился в воде,  за год изменился. "Углеводороды фиксировались в концентрациях, характерных для портовых акваторий. Критических значений, представляющих серьезную угрозу человеку, обнаружено не было. Это можно объяснить тем, что попавший в морскую среду мазут является достаточно тяжелым, плохо растворимым в воде веществом. За прошедший год мазут серьезно изменился: стал более плотным, пластилинообразным, выветрившимся. Это результат естественных физико-химических процессов, а также воздействия микробного сообщества", - указал  старший научный сотрудник лаборатории хемоэкологии, кандидат биологических наук Олег Миронов

Ученые отметили высокий уровень концентрации нефтеокисляющих бактерий в морской воде. В районе крушения танкеров "Волгонефть" их значительно больше, чем в других прибрежных акваториях Черного моря. "Результаты, полученные во время экспедиции на судне "Профессор Водяницкий" в декабре 2025 года, показали высокую численность нефтеокисляющих бактерий в акватории Керченского пролива, непосредственно в районе произошедшей аварии", - сообщила старший научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ИнБЮМ РАН, кандидат биологических наук Наталия Бурдиян.

По ее словам, такие показатели характерны для районов с сильным нефтяным загрязнением и свидетельствуют об активно протекающих процессах самоочищения в морской среде. Нефтеокисляющие бактерии способны использовать нефть и нефтепродукты в качестве единственного источника углерода и энергии. Специалист отметила, что "количество нефтеокисляющих бактерий можно рассматривать в качестве индикаторов нефтяного загрязнения, а сами нефтеокисляющие бактерии являются активными участниками процесса самоочищения морской среды от нефтяных углеводородов".

 К курортному сезону 2026 года химические показатели морской воды не будут превышать установленные предельно-допустимые нормативы при условии отсутствия повторных выбросов мазута из танкеров, остающихся на дне Керченского пролива

"В настоящее время прибрежная полоса, где изначально фиксировались выбросы мазута, практически полностью очищена. На полное восстановление сообществ морских организмов, пострадавших от разлива мазута, может потребоваться до двух-трех лет", - заявил Олег Миронов.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

"Исходя из динамики процессов самоочищения, к курортному сезону 2026 года химические показатели морской воды не будут превышать установленные предельно-допустимые нормативы при условии отсутствия повторных выбросов мазута из танкеров, остающихся на дне Керченского пролива", - приводит слова Бурдиян издание.

18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Анапа будет готова принять туристов в 2026 году, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщив об отмене на год турналога. Уровень бронирований на следующее лето крайне низок, заявили отельеры. Блогер Юрий Озаровский записал видеообращение перед прямой линией с Путиным с просьбой разрешить открытие пляжей Анапы в 2026 году, заверив, что следов мазута в море и на берегу практически нет. Однако вопросы из Анапы не прозвучали в ходе прямой линии. 

Исследования не показали воздействия разлива мазута на планктон

На сайте института также опубликованы итоги исследований планктона, проведенные на основании материалов четырёх экспедиций научно-исследовательского судна "Профессор Водяницкий", выполненных в 2024–2025 годах. В ходе исследований сравнивались образцы, полученные до аварии в Керченском проливе, сразу после разлива мазута, а также весной и летом 2025 года. Пробы отбирались вдоль всего российского побережья Чёрного моря – от Адлера до Севастополя, так как мазут распространялся и на восток, и на запад, говорится в публикации от 29 декабря 2025 года.   

"Чтобы оценить, насколько сильно движение мазута вдоль побережья отразилось на численности и биомассе медуз и личинок двустворчатых моллюсков, нужно было сравнить ситуации "до разлива" и "после разлива", охватив исследованиями годовой жизненный цикл организмов. Статистически значимых различий в биомассе медуз "до" и "после" мы не обнаружили, то есть годовой жизненный цикл заметно не изменился, он не отличался от среднего многолетнего, известного по результатам исследований предыдущих лет. Численность личинок черноморской мидии тоже не показала заметного уменьшения. Разлив мазута в декабре 2024 года – не первый инцидент в Керченском проливе. Это повторение ситуации 2007 года, в том же месте. Обе эти экологические катастрофы не внесли заметных изменений в последующие годовые циклы развития массовых организмов планктона и бентоса. При подобных импульсных воздействиях прибрежные экосистемы восстанавливают себя за несколько месяцев. Ведь они невероятно устойчивы к воздействию разного рода факторов. Морские экосистемы существовали миллионы лет и будут существовать миллионы лет, даже несмотря на антропогенные воздействия подобного рода", – отмечает главный научный сотрудник отдела планктона Сергей Пионтковский.

Эколог усомнился в выводах ученых

Публикацию прокомментировал в своем Telegram-канале эколог, глава рабочей группы при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Витишко. "Вроде "Российская газета", а как-то все бездоказательно, без цифр, значений, ущерба... Нет не верю, хотя так же полагаю, что самоочиститься море в районе Анапы -  Тамани года за три... Если не добавят новых нефтепродуктов в этом же районе. А это очень даже вероятно", - написал он 10 января.

К его записи оставлен один комментарий. "Так уже сейчас волонтеры, которые работают на Бугазской косе и в Темрюкском районе, периодически фиксируют новые выбросы мазута", - написала Инна Инна.

Напомним, 8 января волонтеры штаба "Сети, сито, лопата" обнаружили старый пласт мазута на Бугазской косе. Они предположили, что его в ближайшее время смоет в море. 10 января стало известно, что неназванные должностные лица устроили драку с волонтером штаба "Сети, сито, лопата", который дежурил на Бугазской косе.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

