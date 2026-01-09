Шторм обнажил пласт мазута на Бугазской косе

Волны размыли берег на Бугазской косе, обнажив пласт мазута. На побережье нужна качественная уборка, а не для галочки, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", 6 января оперштаб Кубани отчитался об участии в уборке сетей, отметив, что новых выбросов мазута не зафиксировано. 7 января волонтеры нашли новые и старые выбросы мазута на мысе Тузла.

Волонтеры штаба "Сети, сито, лопата" обнаружили старый пласт мазута на Бугазской косе. "Размыло волной старый пласт мазута. В районе глэмпинга. Судя по всему, за ближайшие дни его просто смоет в море", - написали они 8 января в своем Telegram-канале.

Эта публикация набрала в Telegram-канале штаба, на который подписаны 1445 человек, 46 комментариев.

"Это место вроде просеивалось троекратно перед этим", - указал пользователь с ником Злой Доброжелатель.

"Увы, сеять можно по-разному и на разную глубину. Система уборки нужна была, а везде был хаос какой-то…", - возразили авторы поста.

"На отметке 5,6 шла учебка МЧС. Мы там были один день. На глубине 40 сантиметров лежал пласт, толщиной 6-10 сантиметров. С 1 метра квадратного получалось полтора мешка. Азамат, старший, сказал что они копают на такую глубину. А я не поверил. И разбираться было некогда. Мы свои 200 килограммов собрали и уехали. Сколько там осталось? Тонны. Это все еще там? Это уже в море?" - написал Егупец Василий Владимирович.

"На Витязевской ещё хуже. Там все открытое лежит. Как тогда, год назад. Полное дежавю. И свежее выносит к дюнам", - написала Anna.

"Пляж от Витязево до Веселовки не сеялся, а надо было его просеять, но увы и ах. Ветер раздувает песок и обнажает старые залежи", - добавил Blagamore.

Защитные валы, спешно сооруженные осенью 2025 года в Анапе, практически разрушены сильными штормами, и не выполняют своих функций, указали волонтеры. Валы и сети - хороший способ защиты пляжей от мазута, если они сделаны с соблюдением технологии и регулярно обслуживаются, возразили блогеры, отметив, что нашли за валом после шторма выбросы мазута. Сети, оставшиеся на берегу в Анапе после разрушения штормом защитных валов, не выполняют своей функции, их нужно убрать с пляжей до нового шторма.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".