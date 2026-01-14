×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:17, 14 января 2026

Активист призвал прокуратуру проверить слова муфтия Гацалова о празднике Джеоргуыба

Лео Бугулов. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DTcic62jGgc/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лео Бугулов счел критику главы ДУМ Северной Осетии Хаджимурата Гацалова формату празднования Джеоргуыба нарушением «права осетинского народа жить по своим традициям».

В последнюю неделю ноября осетины отмечают праздник Джеоргуба. В Северной и Южной Осетии в течение недели жители собираются семьями, накрывают столы с традиционной для этого праздника едой, угощают соседей, благодарят в молитвах покровителя и защитника мужчин Уастырджи, говорится в полговтовленной "Кавказским узлом" справке "Осетинский праздник Джеоргуба".

Юрист, руководитель представительства Комитета по противодействию коррупции Лео Бугулов сообщил, что направил обращение в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку видео с муфтием Хаджимуратом Гацаловым, где он высказывается о национальном осетинском празднике Джеоргуыба. 

«Я не являюсь экспертом-лингвистом и не могу дать объективную оценку его словам. Я принял решение направить это видео в прокуратуру, чтобы компетентные органы все-таки разобрались. Я ни к кому лично не испытываю никакой ненависти, с уважением отношусь к каждой религии, но, откровенно говоря, меня поражает тот факт, что до сих пор никто на это не отреагировал», —приводятся слова Бугулов видеоролике на его канале.

Бугулов подчеркнул, что выступает не в защиту пьянства, а за «честь, достоинство и право осетинского народа жить по своим традициям». В своем видеообращении он задается вопросом, как человек, занимающий высокую духовную должность, позволяет себе публично осуждать национальный праздник осетинского народа. 

Видео с критикой праздника Джеоргуыба из уст председателя Духовного управления мусульман Республики Северная Осетия-Алания Хаджимурата Гацалова было опубликовано в декабре 2025 года.

«Я с одним профессором спорил насчет Джеоргуыба…  Я ему говорю, вот вы всю неделю под видом какого-то уникального вашего праздника пьёте. Это десятки тысяч застолий же. Вы там одно слово сказали за нашу молодёжь, наши проблемы? Нет, вы словоблудием там занимаетесь, изо дня в день одни и те же тосты, лишь бы сесть и напиться», — говорит Гацалов на видео.

Напомним, что в 2023 году комедийный спектакль "Свадьба Цола" был убран из репертуара Северо-Осетинского академического театра после претензий муфтията, усмотревшего в диалоге героев пьесы насмешку над религией. Хаджимурат Гацалов тогда сказал, что зрителям надо объяснить причину такого решения. "Какая бы волна ни была, если нарушаются исламские принципы. Мне какая разница, какая волна поднимется, мне никакая волна не страшна. Мне со всей республики звонят. Вы даже не представляете, что сейчас происходит. И зачем весь спектакль снимать? Не надо снимать, уберите эти вещи оттуда", сказал муфтий, после чего посмотрел спорный фрагмент спектакля.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:52, 14 января 2026
Четверо осужденных в Азербайджане на длительные сроки переданы Армении
08:20, 14 января 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
03:48, 14 января 2026
Несколько многоэтажек повреждены в Ростове-на-Дону во время воздушной атаки
22:05, 13 января 2026
Участник РДК* приговорен к длительному сроку за вербовку жителей Грузии
16:57, 13 января 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Волгоградской области
12:44, 13 января 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
Военно-Грузинская дорога. Фото: https://15.mchs.gov.ru/
11:45, 13 января 2026
Введен запрет на проезд по Военно-Грузинской дороге
Конфликт между спортсменами. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:45, 13 января 2026
Массовая драка произошла на турнире по борьбе в Грозном
04:46, 13 января 2026
Юлия Мельниченко обжаловала штраф
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:38, 12 января 2026
Военный из Северной Осетии убит на Украине
Пункт пропуска "Верхний Ларс". Фото: МЧС России
10:54, 12 января 2026
Разрешен проезд легковых машин через "Верхний Ларс"
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:49, 15 декабря 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года. Фото http://kavtoday.ru/8205 Теракт в Кизляре и Первомайском 9-18 января 1996 года

Последние записи в блогах
Фото
10:42, 2 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
«Тыква». Как администрация Владикавказа судилась за честь и достоинство
Фото
20:05, 23 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Служебный подлог. Зачем врачу из Владикавказа понадобилось искажать статистику приема
Фото
13:09, 20 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Пять месяцев в машине. История одного соотечественника
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Аслан Трахов. Фото: ALDOR46 / Wikipedia
14 января 2026, 12:57
Оставлено в силе решение о конфискации активов Аслана Трахова

Свалка мусора на окраине Сунжи. 13 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/fortangaorg/21212
14 января 2026, 11:58
Власти признали нерешенную проблему свалки мусора на окраине Сунжи

Сотрудник МЧС. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
13 января 2026, 21:36
Жительница Таганрога погибла в результате атаки БПЛА

Учитель школы №61 в хуторе Ленина. Фото: Климов / Telegram
12 января 2026, 21:36
Педагог из Дагестана уволен из краснодарской школы после высказывания о русских

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше