Активист призвал прокуратуру проверить слова муфтия Гацалова о празднике Джеоргуыба

Лео Бугулов счел критику главы ДУМ Северной Осетии Хаджимурата Гацалова формату празднования Джеоргуыба нарушением «права осетинского народа жить по своим традициям».

В последнюю неделю ноября осетины отмечают праздник Джеоргуба. В Северной и Южной Осетии в течение недели жители собираются семьями, накрывают столы с традиционной для этого праздника едой, угощают соседей, благодарят в молитвах покровителя и защитника мужчин Уастырджи, говорится в полговтовленной "Кавказским узлом" справке "Осетинский праздник Джеоргуба".

Юрист, руководитель представительства Комитета по противодействию коррупции Лео Бугулов сообщил, что направил обращение в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку видео с муфтием Хаджимуратом Гацаловым, где он высказывается о национальном осетинском празднике Джеоргуыба.

«Я не являюсь экспертом-лингвистом и не могу дать объективную оценку его словам. Я принял решение направить это видео в прокуратуру, чтобы компетентные органы все-таки разобрались. Я ни к кому лично не испытываю никакой ненависти, с уважением отношусь к каждой религии, но, откровенно говоря, меня поражает тот факт, что до сих пор никто на это не отреагировал», —приводятся слова Бугулов видеоролике на его канале.

Бугулов подчеркнул, что выступает не в защиту пьянства, а за «честь, достоинство и право осетинского народа жить по своим традициям». В своем видеообращении он задается вопросом, как человек, занимающий высокую духовную должность, позволяет себе публично осуждать национальный праздник осетинского народа.

Видео с критикой праздника Джеоргуыба из уст председателя Духовного управления мусульман Республики Северная Осетия-Алания Хаджимурата Гацалова было опубликовано в декабре 2025 года.

«Я с одним профессором спорил насчет Джеоргуыба… Я ему говорю, вот вы всю неделю под видом какого-то уникального вашего праздника пьёте. Это десятки тысяч застолий же. Вы там одно слово сказали за нашу молодёжь, наши проблемы? Нет, вы словоблудием там занимаетесь, изо дня в день одни и те же тосты, лишь бы сесть и напиться», — говорит Гацалов на видео.

Напомним, что в 2023 году комедийный спектакль "Свадьба Цола" был убран из репертуара Северо-Осетинского академического театра после претензий муфтията, усмотревшего в диалоге героев пьесы насмешку над религией. Хаджимурат Гацалов тогда сказал, что зрителям надо объяснить причину такого решения. "Какая бы волна ни была, если нарушаются исламские принципы. Мне какая разница, какая волна поднимется, мне никакая волна не страшна. Мне со всей республики звонят. Вы даже не представляете, что сейчас происходит. И зачем весь спектакль снимать? Не надо снимать, уберите эти вещи оттуда", сказал муфтий, после чего посмотрел спорный фрагмент спектакля.