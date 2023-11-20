20 ноября 2023, 11:42
Осетинский праздник Джеоргуба
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В последнюю неделю ноября осетины отмечают праздник Джеоргуба. В Северной и Южной Осетии в течение недели жители собираются семьями, накрывают столы с традиционной для этого праздника едой, угощают соседей, благодарят в молитвах покровителя и защитника мужчин Уастырджи. "Кавказский узел" собрал информацию о ежегодном празднике осетин, его символе, смысле и некоторых традициях празднования Джеоргуба.
Джеоргуба (или Джеоргуыба) отмечают и в Северной, и Южной Осетии в конце осени, когда у земледельцев и скотоводов заканчиваются полевые работы 1. Традиционно празднование приходится на последнюю неделю ноября (на четвертый понедельник), и длится всю неделю до следующего понедельника.
Это один из наиболее наиболее значимых праздников для осетин, посвященный осетинскому покровителю мужчин, путников, защитника слабых и обездоленных - дзуару Уастырджи (дзуар - крест, святилище, святой) 2.
Месяц, на который выпадает празднование, называется «месяц Джеоргуба», а неделя, в течение который проходит праздник, - «неделя Уастырджи» 3.
Небожитель Уастырджи
В нартском эпосе Уастырджи является посредником между богом и людьми. Его считают небожителем и изображают в виде старца на белом коне, одетого в белую бурку. Спускаясь на землю, он проверяет людей, узнает, помогают ли они друг другу в нужде и горе. Он наделен чертами солнечного божества, и каждый осетин перед долгой поездкой или же в трудную минуту обращается с молитвой к Уастырджи с целью заручиться его поддержкой 4.
Уастырджи дал жизнь героине нартовского эпоса Сатане, являющейся олицетворением мудрости и красоты осетинской женщины. Но для женщин его имя находится под запретом, они называют его иносказательно Лагты Дзуар - Покровитель мужчин 5.
Образ Уаcтырджи, по мнению И.Санкоева, научного сотрудника ЮОНИИ, является выражением национального воплощения общемирового архетипа духа инициаций. Он раскрывает установку психологического склада нации, ее национального самосознания 6.
Также Уастырджи часто ассоциируют с образом христианского святого Георгия.
Уастырджи посвящены многочисленные святилища в Осетии - Реком, Ныхас, Коб, Хурхор, Дзывгис, Роща Хетага, святилище Дигорского Уастырджи и святилище Джер. В 1995 году в Алагирском ущелье установили скульптуру Уастырджи.
Традиции и угощение
В воскресенье, накануне праздника, закалывается жертвенный бык или баран. В народе предпраздничный день так и называется - день закалывания быка. Обычай сохраняется и сегодня, но жертвенных животных теперь забивают для больших застолий в сельской местности. Большинство семей предпочитают покупать на рынке уже разделанное мясо - чаще всего это три ребра. Их принято подавать на стол в вареном виде 7.
В понедельник люди отмечают Джеоргуба дома. Собираются все члены семьи, старший произносит молитвы, просит у Уастырджи мира, благополучия и здоровья. Каждый участник застолья должен съесть мясо и кусочек пирога. В селах часто на стол подают голову быка или барана, приготовленную особым способом 8.
Пироги на Джеоргуба пекут только с сыром - по-осетински они называются "уалибах". Кроме обычных круглых осетинских пирогов в эти дни на столе бывают три треугольных пирога, тоже с сыром, — артазыхон. Их подают так, чтобы получилась девятиконечная звезда. Это символ трех уровней мира - подземного, наземного и небесного.
За столом традиционно первый тост произносится к Всевышнему, второй - к его посланнику Уастырджи. Среди напитков - осетинское пиво, которое считается ритуальным напитком. 9
В неделю Джеогурба не принято забивать птицу, ставить на стол рыбу, свинину и приготовленные из них продукты. Свинина не должна присутствовать на столе при вознесении молитвы. В остальные дни недели принято ходить праздновать в гости к соседям. В некоторых селах принято чередовать проведение празднования между соседями или устраивать общий праздничный стол. Часто в праздничные дни осетины справляют свадьбы.
Прощание с праздником до следующего года каждая семья отмечает снова в своем доме: накрывают стол и глава вновь возносит молитву Уастырджи, поручая его попечительству свою семью.
В 2018 году Джеоргуба внесли в календарь праздников Северной Осетии - теперь первый день праздника, понедельник, для жителей республики официальный выходной 10.
Примечания
- "Уастырджи оберегал своих почитателей" // "Южная Осетия", 21.11.2012
- "Уастырджи" // "Северная Осетия", 26.10.2017
- "Праздник Джеоргуыба: аланская традиция" // "Эхо Кавказа", 21.11.2016
- "Понедельник объявили выходным в Северной Осетии в связи с праздником в честь Уастырджи" // ТАСС, 21.11.2022
- "ДЖЕОРГУБА" // сайт "Осетины", ossetians.com
- "Уастырджи — как дух инициаций" // Официальный сайт Администрации Президента Республики Южная Осетия, 23.11.2015
- "В Северной Осетии началась праздничная неделя в честь Уастырджи" // Lenta.ru, 21.11.2022
- "Джеоргуба — осенний праздник в честь осетинского святого" // сайт "Это Кавказ", 25.11.2019
- "Осетинское пиво: все по канонам" // Сайт "Это Кавказ", 9.06. 2018
- "Первый понедельник праздника Джеоргуба станет выходным днем в Северной Осетии" // «REGION15.RU», 12.11.2018