Осетинский праздник Джеоргуба

20 ноября 2023, 11:42

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В последнюю неделю ноября осетины отмечают праздник Джеоргуба. В Северной и Южной Осетии в течение недели жители собираются семьями, накрывают столы с традиционной для этого праздника едой, угощают соседей, благодарят в молитвах покровителя и защитника мужчин Уастырджи. "Кавказский узел" собрал информацию о ежегодном празднике осетин, его символе, смысле и некоторых традициях празднования Джеоргуба.

Джеоргуба (или Джеоргуыба) отмечают и в Северной, и Южной Осетии в конце осени, когда у земледельцев и скотоводов заканчиваются полевые работы . Традиционно празднование приходится на последнюю неделю ноября (на четвертый понедельник), и длится всю неделю до следующего понедельника.

Это один из наиболее наиболее значимых праздников для осетин, посвященный осетинскому покровителю мужчин, путников, защитника слабых и обездоленных - дзуару Уастырджи (дзуар - крест, святилище, святой) .

Месяц, на который выпадает празднование, называется «месяц Джеоргуба», а неделя, в течение который проходит праздник, - «неделя Уастырджи» .

Небожитель Уастырджи

В нартском эпосе Уастырджи является посредником между богом и людьми. Его считают небожителем и изображают в виде старца на белом коне, одетого в белую бурку. Спускаясь на землю, он проверяет людей, узнает, помогают ли они друг другу в нужде и горе. Он наделен чертами солнечного божества, и каждый осетин перед долгой поездкой или же в трудную минуту обращается с молитвой к Уастырджи с целью заручиться его поддержкой .

Уастырджи дал жизнь героине нартовского эпоса Сатане, являющейся олицетворением мудрости и красоты осетинской женщины. Но для женщин его имя находится под запретом, они называют его иносказательно Лагты Дзуар - Покровитель мужчин .

Образ Уаcтырджи, по мнению И.Санкоева, научного сотрудника ЮОНИИ, является выражением национального воплощения общемирового архетипа духа инициаций. Он раскрывает установку психологического склада нации, ее национального самосознания .

Также Уастырджи часто ассоциируют с образом христианского святого Георгия.

Уастырджи посвящены многочисленные святилища в Осетии - Реком, Ныхас, Коб, Хурхор, Дзывгис, Роща Хетага, святилище Дигорского Уастырджи и святилище Джер. В 1995 году в Алагирском ущелье установили скульптуру Уастырджи.

Традиции и угощение

В воскресенье, накануне праздника, закалывается жертвенный бык или баран. В народе предпраздничный день так и называется - день закалывания быка. Обычай сохраняется и сегодня, но жертвенных животных теперь забивают для больших застолий в сельской местности. Большинство семей предпочитают покупать на рынке уже разделанное мясо - чаще всего это три ребра. Их принято подавать на стол в вареном виде .

В понедельник люди отмечают Джеоргуба дома. Собираются все члены семьи, старший произносит молитвы, просит у Уастырджи мира, благополучия и здоровья. Каждый участник застолья должен съесть мясо и кусочек пирога. В селах часто на стол подают голову быка или барана, приготовленную особым способом .

Пироги на Джеоргуба пекут только с сыром - по-осетински они называются "уалибах". Кроме обычных круглых осетинских пирогов в эти дни на столе бывают три треугольных пирога, тоже с сыром, — артазыхон. Их подают так, чтобы получилась девятиконечная звезда. Это символ трех уровней мира - подземного, наземного и небесного.

За столом традиционно первый тост произносится к Всевышнему, второй - к его посланнику Уастырджи. Среди напитков - осетинское пиво, которое считается ритуальным напитком.

В неделю Джеогурба не принято забивать птицу, ставить на стол рыбу, свинину и приготовленные из них продукты. Свинина не должна присутствовать на столе при вознесении молитвы. В остальные дни недели принято ходить праздновать в гости к соседям. В некоторых селах принято чередовать проведение празднования между соседями или устраивать общий праздничный стол. Часто в праздничные дни осетины справляют свадьбы.

Прощание с праздником до следующего года каждая семья отмечает снова в своем доме: накрывают стол и глава вновь возносит молитву Уастырджи, поручая его попечительству свою семью.

В 2018 году Джеоргуба внесли в календарь праздников Северной Осетии - теперь первый день праздника, понедельник, для жителей республики официальный выходной .

Примечания