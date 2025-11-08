×

02:42, 8 ноября 2025

Боец из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виктор Рукосуев из Камышина убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1481 военнослужащий из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 7 ноября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1480 бойцов из Волгоградской области.

В ходе специальной военной операции погиб камышанин Виктор Рукосуев, сообщила 7 ноября администрация города в своем Telegram-канале. Подробностей биографии и гибели бойца чиновники не сообщили.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине как минимум 1481 боец из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

