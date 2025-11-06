×

22:07, 6 ноября 2025

Госпитализирован арестованный мэр Гюмри Вардан Гукасян

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние здоровья мэра Гюмри Вардана Гукасяна, находящегося в ереванском уголовно-исполнительном учреждении "Кентрон", резко ухудшилось, он переведен в медцентр.

Как писал "Кавказский узел", Следственный комитет Армении возбудил уголовные дела в отношении 41 участника акции в поддержку оппозиционного мэра города Гюмри Вардана Гукасяна. 24 задержанных арестованы, 15 помещены под домашний арест, один находится под административным надзором.

Следователи заподозрили мэра Гюмри Вардана Гукасяна и главного архитектора города в получении взяток. 20 октября Гукасян и еще семь человек  были задержаны после обысков в мэрии. Обыски в мэрии сопровождались протестной акцией сотен жителей, пришедших для поддержки мэра. Протесты переросли в столкновения с силовиками и попытки собравшихся помешать задержанию Гукасяна.

После резкого ухудшения здоровья Вардана Гукасяна "сотрудники уголовно-исполнительного учреждения немедленно вызвали скорую медицинскую помощь, и Вардан Гукасян был переведён в медицинский центр "Сурб Григор Лусаворич", - написала сегодня адвокат мэра Гюмри на своей странице в Facebook*.

По предварительным данным, Вардан Гукасян в настоящее время находится в медицинском центре "Сурб  Григор Лусаворич". Подробности состояния его здоровья уточняются.

Вардан Гукасян находится под стражей уже 18 суток. Ранее орган, ведущий производство, и суд были уведомлены о его проблемах со здоровьем, однако решение о его заключении под стражу всё же было принято, сообщила адвокат.

"Дополнительная информация о состоянии здоровья Вардана Гукасяна и дальнейших действиях будет предоставлена по мере необходимости", -  говорится в сообщении Заруи Постанджян.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

