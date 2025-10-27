×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:56, 27 октября 2025

Более 40 человек попали под следствие после протестов в Гюмри

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следственный комитет Армении возбудил уголовные дела против 41 участника акции протеста у мэрии Гюмри. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и вмешательстве в правосудие.

Как писал "Кавказский узел", суд в Армении арестовал 13 участников состоявшейся акции в поддержку оппозиционного мэра города Гюмри Вардана Гукасяна. Еще один участник протестов является несовершеннолетним. Несовершеннолетнего, задержанного по этому делу, поместили под домашний арест и подписку о невыезде. Среди арестованных оказались член Совета старейшин Гюмри Геворк Гукасян и адвокат Рубен Мхитарян, они взяты под стражу на два месяца.

Следственный комитет Армении возбудил уголовные дела в отношении 41 участника акции в поддержку оппозиционного мэра города Гюмри Вардана Гукасяна. 24 задержанных арестованы, 15 помещены под домашний арест, один находится под административным надзором, сообщило издание Armenia Today со ссылкой на следственный комитет Армении.

Сегодня адвокат Арнольд Варданян заявил о запрете на посещение арестованного мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Сотрудники уголовно-исполнительного учреждения ''Ереван-Кентрон'' не допустили его к подзащитному.

"С 10:00 утра нахожусь в учреждении, чтобы встретиться с Гукасяном и оказать юридическую помощь, однако мне не разрешили войти", - говорится в заявлении адвоката на его странице в Facebook*.

Варданян отметил, что ранее участвовал в предъявлении новых обвинений мэру и присутствовал на его допросе в качестве защитника. Он назвал запрет "грубым нарушением права на защиту" и направил обращения во все инстанции.

22 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не имеет отношения к аресту Вардана Гукасяна. “Говорят, что Вардана Гукасяна задержали из-за моих мыслей, ко Вардана Гукасяна задержали из-за его мыслей и действий. Какое отношение имеют мои мысли к этому? Мои мысли могут быть использованы против меня, как они могут быть использованы против кого-то?” - цитирует ответ Пашиняна на вопрос о деле мэра Гюмри во время правительственного часа в парламенте Армении News.am.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Объявление о розыске Айшат Баймурадовой в Ереване. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
21:38, 27 октября 2025
Правозащитники из России попросили Ереван довести до конца расследование дела Баймурадовой
05:14, 27 октября 2025
Вардану Гукасяну предъявлено новое обвинение
Объявления о розыске Айшат Баймурадовой были расклеены по всему Еревану. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
01:45, 24 октября 2025
Правозащитники в Армении потребовали расследовать смерть Айшат Баймурадовой
22:48, 23 октября 2025
Глава общины Масис Давид Амбарцумян приговорен к лишению свободы
Рубен Варданян. Фото: https://armenpress.am/ru/article/1213791
00:51, 23 октября 2025
Рубен Варданян объяснил отказ от услуг адвоката по соглашению
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Проспект Руставели перекрыт протестующими. Фото: Keto Mikadze / Publika
27 октября 2025, 21:54
Два активиста арестованы за перекрытие дороги в Тбилиси

Мемориальная доска, посвященная Михаилу Курбанову. Фото: https://nalchik.kbr.ru
27 октября 2025, 19:26
Военный из Кабардино-Балкарии убит в Курской области

Бахруз Самедов. Фото: https://musavat.ru/
27 октября 2025, 18:57
Бахруз Самедов оставлен в карцере еще на месяц

Евгений Щур, Федор Литвиненко и Алексей Зверев (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://bloknot-volgograd.ru/
27 октября 2025, 16:30
Трое бывших депутатов приговорены к длительным срокам в Волгограде

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше