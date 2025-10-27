Более 40 человек попали под следствие после протестов в Гюмри

Следственный комитет Армении возбудил уголовные дела против 41 участника акции протеста у мэрии Гюмри. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и вмешательстве в правосудие.

Как писал "Кавказский узел", суд в Армении арестовал 13 участников состоявшейся акции в поддержку оппозиционного мэра города Гюмри Вардана Гукасяна. Еще один участник протестов является несовершеннолетним. Несовершеннолетнего, задержанного по этому делу, поместили под домашний арест и подписку о невыезде. Среди арестованных оказались член Совета старейшин Гюмри Геворк Гукасян и адвокат Рубен Мхитарян, они взяты под стражу на два месяца.

Следственный комитет Армении возбудил уголовные дела в отношении 41 участника акции в поддержку оппозиционного мэра города Гюмри Вардана Гукасяна. 24 задержанных арестованы, 15 помещены под домашний арест, один находится под административным надзором, сообщило издание Armenia Today со ссылкой на следственный комитет Армении.

Сегодня адвокат Арнольд Варданян заявил о запрете на посещение арестованного мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Сотрудники уголовно-исполнительного учреждения ''Ереван-Кентрон'' не допустили его к подзащитному.

"С 10:00 утра нахожусь в учреждении, чтобы встретиться с Гукасяном и оказать юридическую помощь, однако мне не разрешили войти", - говорится в заявлении адвоката на его странице в Facebook*.

Варданян отметил, что ранее участвовал в предъявлении новых обвинений мэру и присутствовал на его допросе в качестве защитника. Он назвал запрет "грубым нарушением права на защиту" и направил обращения во все инстанции.

22 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не имеет отношения к аресту Вардана Гукасяна. “Говорят, что Вардана Гукасяна задержали из-за моих мыслей, ко Вардана Гукасяна задержали из-за его мыслей и действий. Какое отношение имеют мои мысли к этому? Мои мысли могут быть использованы против меня, как они могут быть использованы против кого-то?” - цитирует ответ Пашиняна на вопрос о деле мэра Гюмри во время правительственного часа в парламенте Армении News.am.