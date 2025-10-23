Арестованы 13 участников акции в поддержку мэра Гюмри

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Среди арестованных - член Совета старейшин Гюмри Геворк Гукасян и адвокат Рубен Мхитарян, они взяты под стражу на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ереване арестовал мэра Гюмри Вардана Гукасяна на два месяца по делу о получении взяток. Оппозиционный политик отверг обвинения, его адвокат назвала дело сфабрикованным. Обыски в мэрии сопровождались протестной акцией жителей города. По итогам этой акции СК Армении возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и препятствовании правосудию.

В Следкоме сообщили, что число задержанных после акции возросло до 37.

Cуд в Армении арестовал 13 участников состоявшейся акции в поддержку оппозиционного мэра города Гюмри Вардана Гукасяна. Еще один участник протестов является несовершеннолетним. "В отношении несовершеннолетнего, проходящего по этому делу, применен домашний арест и подписка о невыезде", - цитирует сообщение Следкома издание Newss.am.

Ранее сообщалось об аресте адвоката Рубена Мхитаряна, члена движения «По-нашему», и Геворга Гукасяна, члена фракции Коммунистической партии Армении Совета старейшин Гюмри,

Среди арестованных - адвокат Рубен Мхитарян, член движения бизнесмена Самвела Карапетяна "По-своему". Он взят под стражу на два месяца. По версии движения, адвокат находился на месте проведения акции. На такой же сроки арестован член Совета старейшин Гюмри от Коммунистической партии Геворк Гукасян, внучатый племянник мэра Вардана Гукасяна, сообщает «Спутник-Армения».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не причастен к аресту Вардана Гукасяна. «Говорят, Вардан Гукасян был задержан из-за своих мыслей и действий. При чем тут мои мысли? Мои мысли могут быть использованы против меня. Как мои мысли могут быть использованы против других?» — цитирует ТАСС ответ Пашинян на соответствующий вопрос на правительственном часе в парламенте Армении.