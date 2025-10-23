×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:51, 23 октября 2025

Арестованы 13 участников акции в поддержку мэра Гюмри

Акция протеста у мэрии Гюмри. 20 октября 2025 г. Фото: https://www.golosarmenii.am

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Среди арестованных - член Совета старейшин Гюмри Геворк Гукасян и адвокат Рубен Мхитарян, они взяты под стражу на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ереване арестовал мэра Гюмри Вардана Гукасяна на два месяца по делу о получении взяток. Оппозиционный политик отверг обвинения, его адвокат назвала дело сфабрикованным. Обыски в мэрии сопровождались протестной акцией жителей города. По итогам этой акции СК Армении возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и препятствовании правосудию. 

В Следкоме сообщили, что число задержанных после акции  возросло до 37.

Cуд в Армении арестовал 13 участников состоявшейся акции в поддержку оппозиционного мэра города Гюмри Вардана Гукасяна. Еще один участник протестов является несовершеннолетним. "В отношении несовершеннолетнего, проходящего по этому делу, применен домашний арест и подписка о невыезде", - цитирует сообщение Следкома издание Newss.am.

Ранее сообщалось об аресте адвоката Рубена Мхитаряна, члена движения «По-нашему», и Геворга Гукасяна, члена фракции Коммунистической партии Армении Совета старейшин Гюмри, 

Среди арестованных - адвокат Рубен Мхитарян, член движения бизнесмена Самвела Карапетяна "По-своему". Он взят под стражу на два месяца. По версии движения, адвокат находился на месте проведения акции. На такой же сроки арестован член Совета старейшин Гюмри от Коммунистической партии Геворк Гукасян, внучатый племянник мэра Вардана Гукасяна, сообщает «Спутник-Армения». 

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не причастен к аресту Вардана Гукасяна. «Говорят, Вардан Гукасян был задержан из-за своих мыслей и действий. При чем тут мои мысли? Мои мысли могут быть использованы против меня. Как мои мысли могут быть использованы против других?» — цитирует ТАСС ответ Пашинян на соответствующий вопрос на правительственном часе в парламенте Армении.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
11:40, 23 октября 2025
Военный из Дагестана убит в ходе боевых действий
Бахруз Самедов. Фото: https://jam-news.net/
10:50, 23 октября 2025
Осужденный в Азербайджане политолог Самедов помещен в карцер
08:40, 23 октября 2025
Над регионами юга России сбиты 15 беспилотников
Табло в аэропорту. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:14, 23 октября 2025
Аэропорт Волгограда заработал в штатном режиме
БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:25, 23 октября 2025
БПЛА ночью пытались атаковать Ростовскую область
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
11:47, 20 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Окна без света. Новостройки, в которых не живут
Фото
15:21, 16 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Медсестру из Нальчика уличили в краже лекарств
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Афган Садыгов на проспекте Руставели. Фото: Sevinc Sadıqova / Facebook*
23 октября 2025, 02:57
Азербайджанский журналист задержан в Тбилиси в связи с протестами

Автомобили силовиков на месте взрыва в Ставрополе. Фото: 112 / Telegram
22 октября 2025, 21:40
Взрыв произошел близ военной части в Ставрополе

Участники круглого стола представителей гражданского общества. Фото: https://rcsp.am/en/entry/8755/bilateral-round-table-of-representatives-of-civil-society-from-armenia-and-azerbaijan/
22 октября 2025, 16:44
Нормализация отношений Баку и Еревана стала темой пилотной встречи представителей НПО двух стран

Подросток и сотрудник полиции. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи ИИ в программе Copilot
22 октября 2025, 15:45
Версия о связях дагестанского школьника с ИГ* поставлена под сомнение

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше