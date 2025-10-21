33 человека задержаны после акции в поддержку мэра Гюмри

Число задержанных по делу о массовых беспорядках в Гюмри возросло до 33 человек, сообщил Следственный комитет Армении. Среди задержанных есть подросток, который не участвовал в беспорядках, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", восемь человек, в том числе мэр Вардан Гукасян, 20 октября были задержаны силовиками в Гюмри по делу о взятках. Обыски в мэрии сопровождались протестной акцией жителей города. По итогам этой акции СК Армении возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и препятствовании правосудию, сообщив о задержании 23 человек.

По делу о массовых беспорядках в Гюмри задержаны уже 33 человека, сообщила сегодня представитель СК Армении. Участникам акции у здания городской администрации вменяется также статья о воспрепятствовании правосудию, так как они пытались помешать силовикам во время задержания мэра Вардана Гукасяна, пишет информагентство “Новости-Армения”.

Адвокат Айк Арутюнян, который представляет интересы четверых задержанных по этому делу в Гюмри, сообщил, что один из его подзащитных - несовершеннолетний. Подросток, по его словам, никаких противозаконных действий не совершал.

“Он ничего не делал, просто стоял. (Силовики) приехали, сразу же посадили в машину и увезли”, - цитирует слова адвоката NEWS.am.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Ереване сегодня арестовал мэра Гюмри Вардана Гукасяна на двап месяца по делу о получении взяток. Оппозиционный политик отверг обвинения, его адвокат назвала дело сфабрикованным.

Еще один адвокат Гукасяна Арамаис Арутюнян сообщил журналистам, что в деле шесть или семь эпизодов, но только один касается периода, когда Вардан Гукасян занимал пост мэра.

Внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри прошли 30 марта. На них победила правящая партия "Гражданский договор", но набранных ею голосов оказалось недостаточно, чтобы кандидат от партии Сарик Минасян стал мэром, и возможность занять этот пост получил коммунист Вардан Гукасян. Он вступил в должность 19 апреля.

11 сентября силовики сообщили, что сын мэра Гюмри Вардана Гукасяна Спартак Гукасян задержан по подозрению в вымогательстве. Вардан Гукасян раскритиковал версию о вымогательстве и заявил, что дело носит политический характер и имеет цель "свести счеты" с ним самим.