11:11, 6 ноября 2025

Еврокомиссия предоставила план либерализации визового режима с Арменией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Запуск плана является ключевым шагом на пути к полной либерализации визового режима между ЕС и Арменией.

Как писал "Кавказский узел",  президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил принятый парламентом закон о начале процесса членства страны в Европейском союзе.

Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян приняла 5 ноября заместителя генерального директора Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнеса Люхнера, который передал армянской стороне План действий по либерализации визового режима. Саркисян подчеркнула, что Армения рассматривает план действий как стратегический документ для реформ в сферах мобильности граждан и общественной безопасности. По ее словам, Армения привержена проведению реформ, направленных на обеспечение беспрепятственных поездок своих граждан в Европейский Союз, сообщает ИА «Арменпресс».

В Брюсселе запуск плана расценивают "как важный шаг на пути к полной либерализации визового режима между ЕС и Арменией". В нем изложены технические и политические требования, которые Армения должна выполнить до введения безвизового режима для своих граждан, сообщается в коммюнике ЕК, которое цитирует News.am.

"Европейская комиссия будет регулярно оценивать прогресс Армении, в том числе посредством регулярных отчетов, для проверки последовательного и эффективного выполнения контрольных показателей, установленных в плане действий", - говорится в документе.

Армения и Европейский союз объявили о начале диалога по либерализации визового режима с ЕС в сентябре 2024 года. Армения является единственным государством, с которым ЕС осуществляет процесс либерализации визового режима.

Отметим, что в августе 2024 года правительство Армении приняло решение о предоставлении своим гражданам ID-карт и биометрических паспортов в новом формате. Созданием необходимой инфраструктуры занимается победивший в тендере французский консорциум IDEMIA Identity Security France and A.C.I. Technology S.à.r.l.

В апреле 2025 года в Армении было подписано соглашение с компаний HAYPASS, созданной этим консорциумом, которая займется непосредственно внедрением системы биометрических паспортов и ID-карт в Армении. Их выпуск стартует во втором полугодии 2026 года, сообщало агентство «Новости-Армения».

