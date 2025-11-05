Глава Ингушетии заочно осужден на восемь лет на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Махмуда-Али Калиматова обвиняют в "финансировании действий, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины".

Как писал "Кавказский узел", в конце сентября Махмад-Али Калиматов впервые отчитался о массовой организованной отправке бойцов из Ингушетии в зону боев на Украине. Это первая группа интернационального батальона "Эрзи", созданного в августе по инициативе полпреда Путина на Северном Кавказе Юрия Чайки.

Суд на Украине заочно приговорил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора страны, информирует агентство "ТАСС".

"При публичном обвинении Черновицкой областной прокуратуры суд заочно приговорил главу Республики Ингушетия к восьми годам заключения с конфискацией имущества", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Главу российского субъекта обвиняют в "финансировании действий, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины".

Прокуратурой доказано, что он системно направлял средства и ресурсы для поддержки российских войск. "В частности: выплаты "премий" гражданам, которые подписывали контракт с РФ, обеспечение военных медикаментами, снаряжением и транспортом", - сказано в сообщении ведомства.

К 18.30 мск глава Ингушетии не комментировал сообщение генпрокуратуры Украины.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале 2023 года восемь глав регионов юга России, в том числе и глава Ингушетии, попали под санкции США. "В обязанности губернаторов Российской Федерации входит призыв граждан на <военную операцию> на Украине", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа США.