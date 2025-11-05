×

14:37, 5 ноября 2025

Обвинение запросило 14 лет колонии для бывшего замгубернатора Ростовской области 

Виталий Кушнарев. Фото: rostovgazeta.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокурор попросил для экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева длительный срок и штраф в 475 млн рублей.

Кавказский узел" писал, что в октябре суд взыскал в доход государства с Виталия Кушнарева и его супруги более 160 миллионов рублей.

Сегодня в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону прокурор попросил суд назначить Виталию Кушнареву 14 лет лишения свободы. "Прошу признать Кушнарева виновным и назначить ему 14 лет в колонии строгого режима и штраф в 475 млн рублей", - цитирует слова прокурора ТАСС.

Также сегодня Кушнарев закончил давать показания и судебное следствие было завершено, сообщает РИА «Новости».

Следующее заседание по делу Кушнарева состоится 12 ноября, в прениях планируется выступление стороны защиты, а также подсудимого, где он намерен высказать свое отношение к обвинению в получении взятки. Ранее Кушнарев признал вину в хранении оружия, объяснив суду, что не успел сдать найденный пистолет из-за частых командировок, отмечает издание 161.ru.

Напомним, что бывший замгубернатора Ростовской области - министр транспорта Виталий Кушнарев был задержан со своим заместителем 25 ноября 2024 года. Кушнарев обвиняется по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере) и части 1 статьи 222 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему) Уголовного кодекса. В сентябре 2025 года суд в очередной раз продлил ему арест до 3 января 2026 года. 

По данным следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату. Предприниматель обратился в УФСБ. Также, по данным следствия, в ноябре 2024 года Кушнарев незаконно приобрел и хранил у себя дома пистолет "Кольт" и патроны к нему.

Виталий Кушнарев возглавлял минтранс Ростовской области в 2014-2016, затем до 2021 года занимал пост главы администрации Ростова-на-Дону. Позже он стал депутатом Госдумы, но в 2024 году году сложил с себя депутатские полномочия, получив предложение вернуться в областное правительство, в котором снова возглавил минтранс, писал «Коммерсант»..

