Военнослужащий осужден в Нальчике за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии Александра Немченко, признав его виновным в самовольном уходе из части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий Немченко 23 октября был признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ 1 , сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, военнослужащий "4 июня 2025 г. в период мобилизации" без уважительных причин не явился на службу в войсковую часть во Владикавказе. "14 июля 2025 г. Немченко был обнаружен в ст. Павлодольской Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания разыскивавшими его за уклонение от военной службы сотрудниками военной комендатуры", - сообщил суд.

В суде военнослужащий полностью признал вину "и высказал сожаление о содеянном". "Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в публикации.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый – Александр Немченко. Дело было передано судье 15 октября, и на первом же заседании был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".