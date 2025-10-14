Гендиректор "Каспэнергосбыта" заподозрен в хищениях средств жителей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель компании "Каспэнергосбыт" заподозрен в мошенничестве со средствами жителей Каспийска, которые оплачивали счета за электроэнергию. Собранные с горожан деньги не были перечислены поставщику электроэнергии, заявили "Россети Северный Кавказ".

Гендиректор энергосбытовой компании в Каспийске 14 сентября задержан по делу о мошенничестве, которое было возбуждено после обращения представителей "Россети Северный Кавказ". Помимо мошенничества в особо крупном размере 1 ему вменяется также фальсификация решения общего собрания 2 .

Согласно информации следователей, в июле 2025 года гендиректор энергосбытовой компании провел внеочередное собрание ООО, используя доверенности от имени его участников. На этом собрании он "динолично и единогласно принял решения о прекращении полномочий бывшего генерального директора энергосбытовой компании и назначении себя на указанную должность".

Захватив таким образом управление компанией, он в августе 2025 года продолжил поставлять потребителям электроэнергию в отсутствие действующего договора с поставщиком. За незаконно поставленную электроэнергию он принимал от потребителей оплату "наличными в кассу", собрав таким образом более 5 млн рублей. Эту сумму "подозреваемый похитил и распорядился ею по своему усмотрению", говорится в официальном сообщении Следкома Дагестана.

В публикации официального Telegram-канала ведомства название компании не приведено, однако в сообщении "Россети Северный Кавказ" указано, что речь идет об ООО "Каспэнергосбыт" и потребителях Каспийска. Следователи намерены ходатайствовать об аресте задержанного.

Сумма средств, незаконно полученных за электроэнергию от жителей Каспийска, составляет более 5,3 млн рублей, эти средства поставщику - "Россети Северный Кавказ" - переведены не были, - сообщается в официальном Telegram-канале энергетической компании.

"Каспэнергосбыт" до 1 августа обеспечивал электроэнергией более 120 тысяч жителей Каспийска, а также "ряд важнейших объектов ВМФ" и завод "Дагдизель". С 1 августа ООО было исключено из реестра субъектов оптового рынка и утратило право на реализацию электроэнергии. 34-летний Замир Абдурагимов, который стал гендиректором компании и продолжил получать оплату от потребителей, на момент событий уже находился под следствием, сейчас он является подсудимым по делу о хищении у ПАО "Россети Северный Кавказ" электроэнергии на 830 млн рублей, сообщил сегодня "Коммерсант".

Дело против Абдурагимова, возбужденное в 2021 году, сейчас рассматривает Ленинский райсуд Махачкалы. В этом деле фигурируют другие энергосбытовые компании бизнесмена - "Электрон" и "ДагЭнерЖи", а также 32-летний Камал Кимпаев, которого задержали в Коста-Рике и экстрадировали в Россию. Замир Абдурагимов некоторое время находился под стражей по этому делу, но позже ему смягчили меру пресечения, отмечает издание.