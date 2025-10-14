Перемирие в Газе не изменило повестку помощи палестинцам на Северном Кавказе

Жители Дагестана не верят, что перемирие между Израилем и сектором Газа будет стойким, поэтому готовы помогать палестинцам еще активнее, в Кабардино-Балкарии и Чечне программы помощи тоже не будут свернуты в ближайшее время.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане были размещены 195 беженцев из Палестины, в том числе 97 детей. По данным на ноябрь 2024 года, 138 человек получили паспорта граждан России. 21 сентября в Махачкалу прибыла новая группа палестинцев с российским гражданством и их родственников. Жители разных городов Дагестана активно участвовали в сборе гуманитарной помощи для прибывшей группы беженцев из Палестины, с избытком обеспечив их вещами и продуктами. В Чечне с начала августа возобновился сбор помощи для жителей сектора Газа: Рамзан Кадыров отчитался, что курировать направление поручено его 17-летнему сыну Адаму, который возглавляет Совет безопасности Чечни. 22 августа Кадыров заявил, что помощь в Газе получат около миллиона человек.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября, сроки его завершения не прописаны. Утром 13 октября стороны начали первый этап обмена пленными в рамках мирного соглашения. Президент США Дональд Трамп, выступивший посредником, заявил журналистам, что “Война в Газе окончена”, передает TRT.

Перемирие в Газе не изменило общего отношения к проблемам Палестины в Дагестане, местные жители продолжают говорить о поддержке Палестины, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политолог Альберт Эседов. Он выразил уверенность, что сборы помощи для беженцев и жителей Газы в свете перемирия не будут свернуты, а в обозримом будущем только активизируется.

«На мой взгляд, сбор будет активизирован, ведь разрушенная инфраструктура требует восстановления, нужно преодолевать гуманитарную катастрофу. Тут заранее нужно позаботиться о том, чтобы на этом поле не активизировались мошенники, разные благотворительные фонды не увидели в происходящем возможность заработать на повестке помощи», - сказал Эседов.

Политолог отметил, что местные религиозные организации играют значительную роль в формировании общественного мнения, и они также способны через своих последователей организовать и финансовые механизмы сбора помощи Палестине. Он также предположил, что в ближайшее время можно будет наблюдать "соревнование" между республиками СКФО, которые будут демонстрировать, как они поддержали палестинцев.

В Дагестане есть общая реакция на перемирие в Палестине, но его не воспринимают как долгосрочное, заявил дагестанский журналист, пожелавший остаться анонимным. «Оно воспринимается именно как перемирие, а не как мир. Есть понимание, что это все временно. Что касается вопроса о возможном спаде антисемитских настроений в Дагестане после перемирия в Палестине, то в регионе сильны не антисемитские, а антисионистские настроения. Евреи - часть дагестанского общества, преследованию не подвергаются», - сказал журналист корреспонденту «Кавказского узла».

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Он отметил, что перемирие в Палестине не означает сворачивание помощи палестинцам и беженцам, поскольку в Газе уничтожена вся социальная и гражданская инфраструктура, включая больницы, поликлиники, мечети и церкви, не говоря уже о домах. «Поэтому палестинцы еще долго будут нуждаться в поддержке. Сейчас готовность дагестанцев помогать палестинцам крайне высока. То, что палестинцам нужно помогать, - это общая позиция религиозных деятелей ислама всех флангов. Грубо говоря, официальный и неофициальный ислам тут едины во мнении», - рассказал журналист.

Конкуренции и "соревнования" между республиками Северного Кавказа в демонстрации поддержки Палестины он не замечал. «В целом, поддержка Палестины народами Дагестана, - это, в первую очередь, следование принципам гуманизма, а уже во вторую очередь это выражение религиозной идентичности», - считает он.

Чеченский политолог Руслан Кутаев* уверен, что перемирие в Палестине не приведет к сворачиванию деятельности по сбору помощи палестинским беженцам в Чечне и подготовке приехавших из Палестины беженцев к отправкена родину. «Мы, чеченцы, сами знаем, что это за боль и трудности, беженцами были очень много раз, и это быстро не заканчивается. Если даже реально заканчиваются какие-то боевые действия и активное противостояние, то мир приходит не сразу. Ровно наоборот: в эти дни, ближайшие месяцы, палестинцы в помощи будут нуждаться больше, чем раньше. Речи не будет о том, чтобы кого-то сразу выслать обратно на родину. Не думаю, что в повестке чеченских властей будет такой вопрос», - сказал он.

В сентябре 2024 года министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что в Наурском районе республики создана Палестинская национально-культурная автономия. За инициативой властей Чечни о создании Палестинской национально-культурной автономии, вероятно, стоит их желание как продемонстрировать поддержку Палестине, так и решить проблему с помощью беженцам, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Национально-культурные автономии в России получают финансирование на грантовой основе зачастую из федеральных средств, отметил экономист.

Национально-культурная автономия палестинцев не представляет проблему для властей Чечни даже с учетом необходимости интеграции и трудоустройства этих людей, отмечает Кутаев*.

«Я не думаю, что палестинцы представляют какую-то проблему для чеченцев и для чеченского народа, их очень мало. И вот это глубинное, наверное, отношение и чеченцев, и, собственно, мусульман Кавказа к людям пострадавшим, имеет свою роль. Все они всегда с пониманием относятся к этой ситуации. В любом случае чеченцы, которые сами через это проходили, чеченское общество к этому относится с большим пониманием. Никто не против им помогать в Чечне», - указал он.

Однозначное отношение к палестино-израильскому конфликту в Чечне не вступает в противоречие с официальной позицией Москвы, которая пытается балансировать между Израилем и палестинскими властями.

«Даже для обывателя понятно что Москва играет в свою политическую игру, в которой у них с Израилем хорошие отношения. И если вдруг Москве придется выбирать между палестницами и Израилем, то она отдаст предпочтение Израилю. В Чечне это понимают, но отдают предпочтение палестинцам. Все все понимают, никакого напряжения нет между Чечней и Кремлем в этом вопросе», - полагает Руслан Кутаев*.

Поддержка палестинцев, по его мнению, не стала поводом для "соревнований" между республиками Северного Кавказа. «Не думаю, что здесь уместно говорить о том, что какие-то соревнования или турниры устроили народы Северного Кавказа, это не тот вопрос, который используется для выражения собственной региональной и религиозной идентичности. Все понимают, что этим людям нужна помощь, и стараются ее оказать. Но не исключаю, что найдутся отдельные люди, которые захотят использовать это для своего пиара»,- отметил он.

Правозащитник из Кабардино-Балкарии Заур Шокуев констатировал, что в республике нет общей реакции на перемирие. «Пока не видно никакой значимой публичной реакций на эти процессы ни в мусульманской среде ,ни среди представителей общественности», - сказал он «Кавказскому узлу».

Он практически исключает вероятность повторных нападений на иудейские религиозные здания в республике после перемирия.

«В Кабардино-Балкарии антисемитские выходки никогда не имели широкой поддержки и, наоборот, они осуждаются и вряд ли возможны какие-то нападения в будущем. Я бы не стал ставить знак равенства между поджогом синагоги в Нальчике и событиями в Махачкале, где антисемитские настроения переросли в массовые волнения. Оба инцидента произошли в относительно короткий промежуток времени, что позволило средствам массовой информации акцентировать внимание на их взаимосвязи. Поджог синагоги в Нальчике, безусловно, является актом вандализма и проявлением религиозной нетерпимости, однако данное событие можно рассматривать как изолированный единичный инцидент, он не свидетельствует о наличии системных антисемитских настроений в республике», - подчеркнул активист.

По его мнению, пока рано говорить о сворачивании деятельности по сбору помощи палестинским беженцам. «Еще не совсем понятно, как дальше будут развиваться события. Наверное все зависит от того, насколько удастся стабилизировать ситуацию, установить более-менее прочный мир», - отметил он.

Возможности конкуренции между регионами СКФО в вопросе помощи палестинцам, по его словам, сложно дать объективную оценку. «Трудно оценить, в какой мере существует такое «соревнование», потому, что очень мало открытой публичной информаций о том, что происходит в других регионах», - указал Шокуев.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

