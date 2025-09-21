Дагестан принял новую группу палестинских беженцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Группа беженцев из Сектора Газы, имеющих гражданство России, и их родных, приехала в Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане размещены 195 беженцев из Палестины, в том числе 97 детей. 138 человек, по данным на ноябрь 2024 года, получили паспорта граждан России.

В Махачкалу прибыла группа палестинцев с гражданством России, сообщил сегодня телеканал ННТ.

Как следует из репортажа, автобус с беженцами из двери которого был выставлен флаг Палестины, местные жители одобрительно приветствовали. "Свобода Палестине!" - кричит один из мужчин вслед проезжающему автобусу. Автобус сопровождали множество машин, часть из них- с палестинскими флагами.

Палестинцы направились в Караман-2, где они будут размещены. Один из прибывших рассказал, что они приехали практически без личных вещей, так как вывезти багаж было невозможно. В первом сообщении в своем Telegram-канале телеканал сообщил о 50 прибывших, затем уточнил, что приехали 49 человек, среди них и дети.

Представитель благотворительного фонда, занимающегося оказанием помощи палестинцам, название которого не указано, Файзитдин Нурматов, сообщил ранее, что в аэропорту встретили 50 человек. - людей, которые имеют российское гражданство и их родных. "Десять человек поедут в Санкт-Петербург, один человек в Иваново, Архангельск, в Ингушетию. Но основная часть, 34 человека, поедут в Махачкалу", - сообщил он на видео из аэропорта, которое "Известия" опубликовали в своем Telegram-канале 19 августа.

Отметим, что к 23ю40 мск власти Дагестана и Махачкалы не отчитывались о прибытии группы палестинских беженцев.

Власти Великобритании, Австралии, Канады и Португалии признали государственность Палестины, сообщило сегодня ТАСС.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.