Помощь жителей Дагестана покрыла нужды палестинских беженцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители различных городов Дагестана приняли участие в сборе гуманитарной помощи для прибывшей группы беженцев из Палестины, с избытком обеспечив их вещами и продуктами.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане были размещены 195 беженцев из Палестины, в том числе 97 детей. По данным на ноябрь 2024 года, 138 человек получили паспорта граждан России. 21 сентября в Махачкалу прибыла новая группа палестинцев с российским гражданством и их родственников.

Эта группа беженцев из Палестины, как и предыдущая, прибыла в частном порядке, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы Минтруда Дагестана.

Число беженцев из Палестины в Дагестане не превышает 100 человек

"Их привез благотворительный фонд "Обитель добра". До этого была тоже еще одна группа людей, она проживает у нас, на базе отдыха "Дельфин". Первую группу беженцев распределяли по северо-кавказским регионам, часть группы направляли в Чечню, часть в Дагестан. Общее число беженцев из Палестины в Дагестане не превышает 100 человек", - сказала она.

Представитель Минтруда отметила, что у всех прибывших кто-либо из членов семьи имеет гражданство России. "Первоочередная задача, наверное, это получение паспортов граждан Российской Федерации. А потом уже все остальное. Сотрудники Минтруда, как только они прибыли, выезжали на место, разговаривали с ними. Так как они приехали в частном порядке, ими полностью занимается фонд - их проживанием, питанием и так далее. Минтруд, естественно, подключится ко всем вопросам, связанным с социализацией", - пояснила представитель властей.

В 2024 году в дагестанские школы пошли 69 детей, прибывших из Палестины, а трое беженцев поступили в медицинский институт имени Башларова.

В Дагестан прибыли 34 беженца из этой группы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" учредитель благотворительного фонда "Обитель добра" Магомедгаджи Нурмагомедов.

"Мы вывезли оттуда, из сектора Газа, 49 человек. До Дагестана добрались 34, остальные разъехались по своим родственникам после прибытия в аэропорт Домодедово. Мы разместили оставшихся 34 человека в Карамане, база отдыха Ансар. Им оказали всю необходимую помощь. Люди из разных уголков Дагестана - из Махачкалы, Кизляра, Хасавюрта - привозили одежду, продукты, всё, что им необходимо. Привозили даже холодильники, стиральные машинки. Хотя в номерах имеются общие холодильники и стиралки. На данный момент у них нет никакой нужды, вообще, абсолютно ничего им в данный момент не нужно. А сегодня мы занимаемся тем, чтобы легализовать их, то есть сделать им временную прописку, чтобы их не беспокоили", - рассказал Нурмагомедов.

Участвующих в сборе гуманитарной помощи было очень много

По его словам, энтузиазм жителей Дагестана, которые готовы помочь палестинцам, не уменьшается. «Участвующих в сборе гуманитарной помощи было очень много. Большое число людей откликнулись, внесли лепту свою, деньгами, продуктами, одеждой, бытовой техникой. Добровольцев по-прежнему немало», - сказал Нурмагомедов.

Председатель ассоциации благотворительных организаций Дагестана «Друзья милосердия» Тимур Гаджижараев подтвердил, что прибывшие беженцы из Газы - это те люди, у которых имеются близкие родственники - граждане России.

"Привезли именно тех людей, у которых ближайший родственник (это либо отец, либо мать, брат, сестра, муж, жена, дети) - гражданин России. Гражданин России имеет право всех своих родственников ближнего круга по закону пригласить сюда", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Глава ассоциации отметил, что предыдущей группе сейчас оказывается и государственная, социальная помощь. "Предыдущая группа находится на балансе министерства труда и социального развития. Решают вопросы их гражданства, а также подтверждения их квалификации специалистов. Например, врачи проходят аттестацию, для того чтобы потом в дальнейшем могли здесь работать. Этим занимаются государственные структуры. Возможно, кто-то уже трудоустроился", - пояснил Гаджижараев.

В Чечне в 2024 году была создана Палестинская национально-культурная автономия. За инициативой властей Чечни о создании этой автономии, вероятно, стоит желание как продемонстрировать поддержку Палестине, так и решить проблему с помощью беженцам, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В Дагестане нет автономии палестинцев наподобие той, что создана в Чечне, отметил Тимур Гаджижараев. "Такой общественной организации в Дагестане нет. Благотворительные акции, гуманитарная помощь, которую людям оказывают, аккумулируются фондами и Минтруда», - пояснил он.

Среди них немало специалистов, в первую очередь врачей

Сейчас значительная часть палестинцев, находящихся под опекой благотворительного фонда «Инсан», проживает на базе отдыха «Дельфин-2» в посёлке Караман, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пиар-мененджер фонда "Инсан" Алия Меджидова.

"Среди них немало специалистов, в первую очередь врачей, которые после прохождения переподготовки, организованной фондом, успешно трудоустроились в медицинских учреждениях региона", - отметила она.

По её словам, фонд оказывает адресную поддержку в зависимости от обращений беженцев. "Это оплата общежития, обучение, курсы переподготовки, а также медицинская помощь и обеспечение лекарственными препаратами. Так, в текущем месяце фонд оплатил проживание в общежитии для студентов и переподготовку для палестинцев-врачей. Несмотря на то, что активность палестинской общины в различных группах остаётся высокой, основное внимание уделяется помощи на территории самой Газы, в то время как о тех, кто временно проживает здесь, тоже не забывают", - сказала Меджидова.

