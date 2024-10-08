Создание палестинской автономии в Чечне удивило аналитиков

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За инициативой властей Чечни о создании Палестинской национально-культурной автономии, вероятно, стоит их желание как продемонстрировать поддержку Палестине, так и решить проблему с помощью беженцам, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Национально-культурные автономии в России получают финансирование на грантовой основе, зачастую из федеральных средств, отметил экономист.

Как информировал "Кавказский узел", 2 сентября министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что в Наурском районе республики создана Палестинская национально-культурная автономия.

В Чечне проживают 209 беженцев из Палестины. Ранее глава Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти республики с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

В России впервые создана национально-культурная палестинская автономия, отметил профессор НИУ ВШЭ, специалист по сравнительному правоведению и исламскому праву Леонид Сюкияйнен. Также он отметил, что среди регионов России власти Чечни - единственные, кто выдвинул подобную инициативу.

"Я не понимаю, для чего создана именно автономия, пусть и национально-культурная. Вообще автономии создаются для поддержки диалога между государством и гражданами. Не думаю, что палестинские беженцы стали гражданами РФ или же им выдали гражданство, но мы пока об этом не знаем. В общем эта инициатива оставляет больше вопросов", – сказал аналитик корреспонденту "Кавказского узла".

Организация национально-культурной палестинской автономии в Чечне не является частью более широкой поддержки Палестины властями России, считает он.

"Это исключительно на уровне местной чеченской власти. Это какие-то "детские меры" для поддержки палестинского народа или Палестины. Поддержкой Палестины властями РФ было бы урегулирование конфликта, создание палестинского государства, объединение международного сообщества по этим вопросам. Вот это поддержка. Такие вопросы и обсуждаются во время встреч на высоком уровне", – отметил Сюкияйнен.

Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Дмитрий Микульский также указал, что, помимо Чечни, другие регионы России не выдвигали инициатив по созданию автономий. По его мнению, создание палестинской автономии – исключительно инициатива властей Чечни.

"Федеральные власти не участвуют в таких процессах, это исключительно местная инициатива для поддержания беженцев, которые оказались там после обострения конфликта на Ближнем Востоке", – сказал Микульский корреспонденту "Кавказского узла".

Чеченский политолог Руслан Кутаев указал на скудность информации об условиях и уровне жизни беженцев из Палестины в Чечне. "Сама палестинская автономия в Чечне – это условное явление. Мне не понятно, для чего она. Также нет понимания, они полностью или частично зависят от властей", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Национально-культурные автономии в России получают финансирование на грантовой основе, пояснил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий Лабораторией проблем пространственного развития Института проблем рынка РАН Михаил Чернышов.

"Эти средства автономии сами тратят на то, что считают нужным и потом отчитываются за то, как потратили деньги", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Региональные власти не получают финансирование для автономий из федерального бюджета, уточнил аналитик. "Они не могут получить финансирование для автономий из федерального бюджета. И тем более тратить их. Поэтому создание подобной автономии не стоит рассматривать как способ для региональных властей получить дополнительное финансирование из федерального бюджета", – отметил Чернышов.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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