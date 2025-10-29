Росавиация закрыла аэропорты Грозного и Владикавказа

Аэропорты Грозного и Владикавказа не принимают и не отправляют самолеты, кроме того, ограничена работа аэропорта Геленджика. Угроза беспилотной опасности объявлена также в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае.

Как писал "Кавказский узел", работа аэропортов в Грозном, Махачкале и Владикавказе была ограничена утром 22 октября. В то же утро атаке беспилотников подверглось одно из предприятий Дагестана, заявил глава региона Сергей Меликов. Военные впоследствии отчитались о восьми обезвреженных на территории республики БПЛА.

Дополнительные ограничения в работе аэропорта Геленджика были введены поздно вечером 28 октября, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Сообщение об этом он опубликовал в своем Telegram-канале в 23.21 мск, отметив, что геленджикский аэропорт и так с 10 июля работает с ограничениями - после 20.00 мск и до 08.30 мск регулярные рейсы он не обслуживает.

В 01.06 мск ограничения на прием и выпуск самолетов были введены сразу в двух аэропортах СКФО, Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный). "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в 01.04 мск сообщил, что в республике, "как и в ряде других регионов СКФО", действует режим беспилотной опасности. "В аэропорту Владикавказа введен режим "Ковер". Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме", - написал он в официальном Telegram-канале.

Об угрозе атаки беспилотников объявили также главы Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Казбек Коков и Владимир Владимиров опубликовали сообщения о режиме беспилотной опасности еще до полуночи.