×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:14, 29 октября 2025

Росавиация закрыла аэропорты Грозного и Владикавказа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аэропорты Грозного и Владикавказа не принимают и не отправляют самолеты, кроме того, ограничена работа аэропорта Геленджика. Угроза беспилотной опасности объявлена также в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае. 

Как писал "Кавказский узел", работа аэропортов в Грозном, Махачкале и Владикавказе была ограничена утром 22 октября. В то же утро атаке беспилотников подверглось одно из предприятий Дагестана, заявил глава региона Сергей Меликов. Военные впоследствии отчитались о восьми обезвреженных на территории республики БПЛА. 

Дополнительные ограничения в работе аэропорта Геленджика были введены поздно вечером 28 октября, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Сообщение об этом он опубликовал в своем Telegram-канале в 23.21 мск, отметив, что геленджикский аэропорт и так с 10 июля работает с ограничениями - после 20.00 мск и до 08.30 мск регулярные рейсы он не обслуживает. 

В 01.06 мск ограничения на прием и выпуск самолетов были введены сразу в двух аэропортах СКФО, Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный). "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко. 

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в 01.04 мск сообщил, что в республике, "как и в ряде других регионов СКФО", действует режим беспилотной опасности. "В аэропорту Владикавказа введен режим "Ковер". Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме", - написал он в  официальном Telegram-канале. 

Об угрозе атаки беспилотников объявили также главы Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Казбек Коков и Владимир Владимиров опубликовали сообщения о режиме беспилотной опасности еще до полуночи. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Взрыв в Ставрополе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
01:38, 27 октября 2025
За неделю с 20 по 26 октября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе ранен один человек
Поджог релейных шкафов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:33, 15 октября 2025
За неделю с 6 по 12 октября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 9.10.25, https://t.me/mod_russia/57396
20:28, 10 октября 2025
Людские потери юга России на Украине превысили 7600 человек
Проверка автобуса, Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:18, 1 октября 2025
За неделю с 22 по 28 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 19.09.25, https://t.me/mod_russia/56775.
00:40, 22 сентября 2025
Власти назвали имена более 7450 убитых в зоне СВО бойцов с юга России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Последние записи в блогах
Фото
13:12, 27 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
«Это не ЧП... Это катастрофа». Инцидент в Кисловодске с межнациональным подтекстом
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
11:47, 20 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Окна без света. Новостройки, в которых не живут
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Сергей Каплиенко. Фото: Proxodchik Tv / "ВКонтакте".
28 октября 2025, 20:39
Ростовский блогер обвинен по делу о фейках про армию

Мирза Мирзаев. Фото: Росгвардия. Южный округ / Telegram
28 октября 2025, 18:57
Замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев осужден на девять лет

Пляж в Анапе. 28 октября 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/14348
28 октября 2025, 16:01
Выбросы мазута на берег произошли в Анапе

Афган Садыгов. Фото: IPN Interpressnews
28 октября 2025, 14:08
Журналист Садыгов получил в Тбилиси 54 штрафа за участие в протестах

TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше