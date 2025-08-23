×

00:24, 23 августа 2025

Кадыров отчитался о первых поставках помощи жителям сектора Газа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первые партии гуманитарной помощи доставлены жителям сектора Газа, всего ее получат около миллиона человек.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни приняли 7 августа решение возобновить сбор помощи для сектора Газа в виде продуктов питания, медикаментов и иных необходимых товаров, куратором направления назначен секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров.

2 сентября 2024 года министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что в Наурском районе республики создана Палестинская национально-культурная автономия. За инициативой властей Чечни о создании Палестинской национально-культурной автономии, вероятно, стоит их желание как продемонстрировать поддержку Палестине, так и решить проблему с помощью беженцам, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Национально-культурные автономии в России получают финансирование на грантовой основе зачастую из федеральных средств, отметил экономист.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 22 августа в своем телеграм-канале о поставках первых партий помощи жителям сектора Газа. По его словам, в ближайшие несколько дней ее получат около миллиона человек.

По словам Кадырова, Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова доставил в сектор Газа 50 тысяч порций готовой еды, 250 тонн риса, 200 тонн муки, 168 тонн сахара, 243 тонны макаронных изделий и 500 тонн питьевой воды. При этом он уточнил, что координируют эту работу министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и командир специального полка полиции имени А.А. Кадырова Замид Чалаев. Что касается Адама Кадырова, то "его ежедневный контроль и внимание к каждому этапу обеспечивают надежную и эффективную реализацию миссии".

Отметим, что 20 августа спикер ВС Израиля Эффи Дефрин сообщил о начале первого этапа наступления на город Газа, по его словам, израильские военные уже закрепились на окраинах города.

О необходимости взять под контроль два последних "оплота" палестинского движения ХАМАС 13 августа заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который назвал город Газа один из "важнейших".

Власти Чечни ранее отчитывались о прибытии 209 беженцев из Палестины, спустя несколько месяцев семьям были вручены ключи от квартир. Ранее глава Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти республики с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году. С момента его основания президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а Рамзан Кадыров занимает должность председателя попечительского совета. Власти Чечни отчитались о многомиллиардных расходах фонда Кадырова на нужды военной операции на Украине. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

