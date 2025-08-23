Кадыров отчитался о первых поставках помощи жителям сектора Газа

Первые партии гуманитарной помощи доставлены жителям сектора Газа, всего ее получат около миллиона человек.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни приняли 7 августа решение возобновить сбор помощи для сектора Газа в виде продуктов питания, медикаментов и иных необходимых товаров, куратором направления назначен секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров.

2 сентября 2024 года министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что в Наурском районе республики создана Палестинская национально-культурная автономия. За инициативой властей Чечни о создании Палестинской национально-культурной автономии, вероятно, стоит их желание как продемонстрировать поддержку Палестине, так и решить проблему с помощью беженцам, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Национально-культурные автономии в России получают финансирование на грантовой основе зачастую из федеральных средств, отметил экономист.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 22 августа в своем телеграм-канале о поставках первых партий помощи жителям сектора Газа. По его словам, в ближайшие несколько дней ее получат около миллиона человек.

По словам Кадырова, Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова доставил в сектор Газа 50 тысяч порций готовой еды, 250 тонн риса, 200 тонн муки, 168 тонн сахара, 243 тонны макаронных изделий и 500 тонн питьевой воды. При этом он уточнил, что координируют эту работу министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и командир специального полка полиции имени А.А. Кадырова Замид Чалаев. Что касается Адама Кадырова, то "его ежедневный контроль и внимание к каждому этапу обеспечивают надежную и эффективную реализацию миссии".

Отметим, что 20 августа спикер ВС Израиля Эффи Дефрин сообщил о начале первого этапа наступления на город Газа, по его словам, израильские военные уже закрепились на окраинах города.

О необходимости взять под контроль два последних "оплота" палестинского движения ХАМАС 13 августа заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который назвал город Газа один из "важнейших".

Власти Чечни ранее отчитывались о прибытии 209 беженцев из Палестины, спустя несколько месяцев семьям были вручены ключи от квартир. Ранее глава Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти республики с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году. С момента его основания президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а Рамзан Кадыров занимает должность председателя попечительского совета. Власти Чечни отчитались о многомиллиардных расходах фонда Кадырова на нужды военной операции на Украине. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".