Пользователи соцсетей пожаловались на низкую температуру в школах КБР

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Эльбрусском районе были запущены котельные в школах после проверки прокуратуры, так как температура в учебных кабинетах составляла меньше 18 градусов. В других районах республики и Нальчике школы остаются без отопления, посетовали пользователи соцсети.

Прокуратура Эльбрусского района провела проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации образовательного процесса, сообщила прокуратура КБР в своем Telegram-канале 7 октября.

"В ходе проверки в 7 школах Эльбрусского района выявлены нарушения температурного режима в помещениях, используемых для образовательного процесса. Температура в учебных кабинетах составляла меньше 18 градусов по Цельсию. В связи с этим прокуратурой района главе местной администрации Эльбрусского муниципального района внесено представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, котельные всех образовательных учреждений запущены 3 октября 2025 года", - рапортовала прокуратура.

Пост с отчетом прокуратуры КБР опубликовал chp.nalchik в сети Instagram*, который к 21:30 мск набрал 197 лайков и 31 комментарий. Авторы комментариев призвали включить отопление в других школах и детских садах.

"В Баксанском районе когда это чудо произойдет??", - спросил kruz_565.

"А в Нальчике когда запустят в школах?", - поинтересовалась prezent_zara.

"В садиках Нарткалы дела обстоят не лучше, очень холодно, детки начинают болеть. Пока на собрании час сидела, замерзла до костей", - пожаловалась az_el.mira.

"Без прокуратуры не понимали, что в температура в школах низкая и нужно включить отопление?", - возмутилась kerrol_shelby.

"Приехали, пройдитесь по всем школам Баксанского района!", - предложила freeworld.

"В Аушигере ни в садике, ни в школе отопление не включили", - сообщила пользователь _shamil_tanzilya_.

"Все должны жалобу строчить, чтобы включили отопление?", - написала eclat07kbr.

"У нас в Заюкове, в садике тоже самое, все дети мерзнут. Там в группах очень холодно", - пожаловалась aksinia6002.

"У нас в Исламее тоже самое, дети мерзнут в садике", - сообщила abaz.karina.

