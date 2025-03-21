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09:45, 21 марта 2025

Мэрию Нальчика обеспокоили пропуски занятий школьниками по религиозным соображениям

Девочка в школьном кабинете. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация Нальчика под угрозой "кадровых решений" обязала директоров школ и преподавателей сообщать властям об учениках, пропускающих уроки по религиозным убеждениям.

Как писал "Кавказский узел", в январе мэр Баксана распорядился усилить контроль за посещением уроков в школах и возвращать детей в образовательные учреждения, чтобы они не пропускали занятия по религиозным убеждениям. В семьи, где дети не ходят в школу из-за религиозных убеждений, должны выезжать комиссии по делам несовершеннолетних, потребовал чиновник.

У детей, переведенных на домашнее обучение из-за религиозных взглядов, могут формироваться неправильные убеждения, заявил в январе зампред правительства Кабардино-Балкарии Залим Кашироков. Эти дети изолированы от "воспитания и социализации на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей", что создает предпосылки к появлению у них "экстремистских взглядов и убеждений", указал он.

Администрация Нальчика потребовала от директоров школ усилить контроль за посещаемостью занятий и "принимать своевременные меры по возвращению детей в образовательные учреждения, где учащиеся систематически пропускают учебные занятия по религиозным убеждениям", сообщает издание "Газета Юга".

Соответствующее распоряжение размещено 20 марта на сайте администрации Нальчика. Согласно документу, о случаях выявления "учеников, допускающих систематические пропуски занятий без уважительной причины", педагоги обязаны "незамедлительно информировать" городской департамент образования.

Этим же распоряжением на руководителей и преподавателей школ возложена персональная ответственность "за нарушение трудовых обязанностей по контролю за посещаемостью занятий детьми, вплоть до кадровых решений".

Комиссии по делам несовершеннолетних предписано выезжать в семьи, где школьники систематически не посещают занятия, выяснять условия проживания этих детей и "принять меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих пропуску обучающимися учебных занятий".

"В случаях отсутствия уважительных причин пропуска учебных занятий несовершеннолетними, принять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей. Рекомендовать ОПДН [отделу по делам несовершеннолетних] МО МВД России «Нальчик» осуществлять содействие [...] МКУ «Департамент образования» Местной администрации городского округа Нальчик при осуществлении ими контрольных мероприятий", - говорится в документе.

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Автор: "Кавказский узел"

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