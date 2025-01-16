Отказ от обучения детей по религиозным соображениям обеспокоил власти Кабардино-Балкарии

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Родители переводят детей на домашнее обучение из-за религиозных соображений, что недопустимо, заявил вице-премьер республики. Власти Баксана потребовали вернуть детей из религиозных семей в школы.

Как информировал "Кавказский узел", в декабре 2019 года чиновники потребовали от учителей в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии составлять списки учеников, которые не празднуют Новый год по религиозным убеждениям. Педагоги намерены не оставлять детей "наедине с фанатиками-родителями", объяснила инициативу антитеррористической комиссии представитель управления образования. Составление списков вызвало резкую критику со стороны пользователей соцсетей, которые сообщили о подобной работе и в других районах Кабардино-Балкарии.

У тех детей, родители которых переводят их на домашнее обучение из-за своих религиозных взглядов, могут формироваться неправильные убеждения, заявил зампред правительства Кабардино-Балкарии Залим Кашироков.

"Изоляция ребенка по религиозным соображениям от полноценного образовательного процесса, предусматривающего в том числе воспитание и социализацию на основе <…> традиционных российских духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения, создает предпосылки к конфликту личности и общества, формированию у человека экстремистских взглядов и убеждений", – привела сегодня его словам в своем телеграм-канале "Газета Юга".

В другой публикации издание отметило, что глава Баксана Хачим Мамхегов подписал распоряжение об усилении контроля за посещением учебных занятий школьниками. В документе сказано о необходимости возвращать детей в образовательные учреждения, чтобы они по религиозным убеждением систематически не пропускали занятия, и что о всех случаях пропусков без уважительной причины нужно незамедлительно ставить в известность департамент образования. В семьи, где дети не ходят в школу из-за религиозных убеждений, должны выезжать комиссии по делам несовершеннолетних, указано в распоряжении.

Напомним, 4 октября 2023 года стало известно, что в нескольких селах Кабардино-Балкарии девочек в хиджабах не пустили в школы. Пользователи соцсетей возмутились этой практикой, а муфтият республики объявил, что убедил чиновников не мешать школьницам носить хиджаб.

В 2024 году вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил предоставить образовательным учреждениям право запрещать ношение религиозной одежды. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал Даванкова за этот законопроект, пообещав "доходчиво" объяснить ему и остальным, что такое "религиозные традиционные ценности и обычаи". Исламоведы и правозащитники сочли дискриминационным проект запрета религиозной одежды в школах. Кабмин отклонил законопроект Даванкова.

О том, какие в России предпринимались попытки запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

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