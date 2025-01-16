RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:01, 16 января 2025

Отказ от обучения детей по религиозным соображениям обеспокоил власти Кабардино-Балкарии

Школа в Баксане. Фото: https://baksan.kbr.ru/news/mkou-sosh-n-12-im-yu-a-gagarina-g-baksana-prodolzhaet-nabor-uchashchikhsya-1-11-kh-klassov-na-2024-2025-uchebnyy-god.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родители переводят детей на домашнее обучение из-за религиозных соображений, что недопустимо, заявил вице-премьер республики. Власти Баксана потребовали вернуть детей из религиозных семей в школы.

Как информировал "Кавказский узел", в декабре 2019 года чиновники потребовали от учителей в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии составлять списки учеников, которые не празднуют Новый год по религиозным убеждениям. Педагоги намерены не оставлять детей "наедине с фанатиками-родителями", объяснила инициативу антитеррористической комиссии представитель управления образования. Составление списков вызвало резкую критику со стороны пользователей соцсетей, которые сообщили о подобной работе и в других районах Кабардино-Балкарии.

У тех детей, родители которых переводят их на домашнее обучение из-за своих религиозных взглядов, могут формироваться неправильные убеждения, заявил зампред правительства Кабардино-Балкарии Залим Кашироков.

"Изоляция ребенка по религиозным соображениям от полноценного образовательного процесса, предусматривающего в том числе воспитание и социализацию на основе <…> традиционных российских духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения, создает предпосылки к конфликту личности и общества, формированию у человека экстремистских взглядов и убеждений", – привела сегодня его словам в своем телеграм-канале "Газета Юга".

В другой публикации издание отметило, что глава Баксана Хачим Мамхегов подписал распоряжение об усилении контроля за посещением учебных занятий школьниками. В документе сказано о необходимости возвращать детей в образовательные учреждения, чтобы они по религиозным убеждением систематически не пропускали занятия, и что о всех случаях пропусков без уважительной причины нужно незамедлительно ставить в известность департамент образования. В семьи, где дети не ходят в школу из-за религиозных убеждений, должны выезжать комиссии по делам несовершеннолетних, указано в распоряжении.

Напомним, 4 октября 2023 года стало известно, что в нескольких селах Кабардино-Балкарии девочек в хиджабах не пустили в школы. Пользователи соцсетей возмутились этой практикой, а муфтият республики объявил, что убедил чиновников не мешать школьницам носить хиджаб.

В 2024 году вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил предоставить образовательным учреждениям право запрещать ношение религиозной одежды. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал Даванкова за этот законопроект, пообещав "доходчиво" объяснить ему и остальным, что такое "религиозные традиционные ценности и обычаи". Исламоведы и правозащитники сочли дискриминационным проект запрета религиозной одежды в школах. Кабмин отклонил законопроект Даванкова.

О том, какие в России предпринимались попытки запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:04, 16 января 2025
Суд вынес приговор еще пяти жителям Дагестана по делу о погроме в аэропорту
12:41, 16 января 2025
Житель Ставрополья осужден по делу о торговле людьми
10:06, 16 января 2025
Следователи назвали версии взрыва газа в пятиэтажке Черкесска
07:37, 16 января 2025
Боец со Ставрополья убит в военной операции
00:49, 16 января 2025
Боец из Дагестана убит на Украине
21:17, 15 января 2025
Два бойца из Кабардино-Балкарии убиты в военной операции
Все события дня
Новости
Оружие на снегу. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
21:17, 15 января 2025
Два бойца из Кабардино-Балкарии убиты в военной операции
Наручники. Фото Елены Синеок, Юга.ру
12:35, 15 января 2025
Осужденные добились пересмотра дела о банкротстве колхоза имени Петровых
Сотрудник ФСБ, которая обновила список террористических организаций. Скриншот фото "Ставрополье ТВ" от 20.07.22, https://stavropolye.tv/news/169527
20:06, 14 января 2025
Аналитики оценили влияние идей "свободных государств" на юге России
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
08:41, 14 января 2025
Власти признали убитыми на Украине 5650 бойцов с юга России
Нападение на Кизляр. Фото http://ghhauto.ru/novosti/rossiya/5702-rodndnmyh.html
01:25, 14 января 2025
За неделю с 6 по 12 января в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:48, 15 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Билял Махов пообещал построить светлое будущее в отдельном колхозе
Фото
13:47, 13 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
Бывшие судьи обратились в суд
Фото
13:02, 10 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Постскриптум к отравлению детей из Саратова в Нальчике
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
17:48, 15 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Билял Махов пообещал построить светлое будущее в отдельном колхозе
Фото
13:47, 13 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
Бывшие судьи обратились в суд
Фото
13:02, 10 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Постскриптум к отравлению детей из Саратова в Нальчике
Фото
16:32, 8 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
13
«Благодарность» врачу - норма или вывих?
Фото
11:27, 31 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2024 год в Кабардино-Балкарии. Все, чем он запомнится..
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Афган Садыгов. Фото: https://massa.az/news/az/15090/sostoyanie-jurnalista-obyavivshego-golodovku-v-tyurme-ostaetsya-tyajelym
16 января 2025, 12:15
ЕСПЧ временно запретил экстрадицию Афгана Садыгова в Азербайджан

Добровольцы из Чечни перед отправкой на Украину. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/news/society/167329/
16 января 2025, 09:27
Правозащитники прокомментировали сообщение об "обменном фонде" из добровольцев в Чечне

Шамсаил Саралиев. Фото: https://saraliev.com/шамсаил-саралиев-провел-дистанционн/
15 января 2025, 17:29
Саралиев сообщил об обмене пленными с Украиной

Азер Гасымлы. Фото: https://musavat.ru/ru/news/zaderzhan-politolog-azer-gasymly_1126242.html
15 января 2025, 16:00
Суд оставил под стражей политолога Азера Гасымлы

Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Показать больше