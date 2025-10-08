×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:30, 8 октября 2025

Минобороны отчиталось о шести сбитых дронах в Ростовской области

БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ростовская область минувшей ночью стала единственным регионом юга России, где зафиксированы атаки беспилотников, там сбиты шесть дронов.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью военные уничтожили и перехватили беспилотники в Каменском и Сальском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь, не уточнив число сбитых дронов.

По данным губернатора, на территории предприятия в Сальском районе загорелась трава, пожар на площади 100 квадратных метров был "оперативно потушен". Никто из людей не пострадал, заверил Слюсарь.

С 23.00 7 октября до 7.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника, в том числе шесть в Ростовской области, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты за пределами ЮФО: в Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областях.

Напомним, 1 октября атаки беспилотников были зафиксированы в трех районах Ростовской области. В результате на территории промышленного объекта произошел пожар, а жители нескольких поселков остались без света.

24 сентября два человека получили осколочные ранения в станице Базковской Шолоховского района в результате атаки беспилотника. Они были доставлены в больницу.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:34, 8 октября 2025
Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции
05:43, 8 октября 2025
Приостановлена работа аэропортов Волгограда и Ставрополя
22:34, 7 октября 2025
Восстановлено сообщение между селами в Дагестане после схода селя
21:32, 7 октября 2025
Открывший стрельбу на АЗС в Ингушетии задержан в Москве
20:05, 7 октября 2025
Прокуратура Грузии предъявила обвинения участникам акции в Тбилиси
18:33, 7 октября 2025
Двое военных из Северной Осетии убиты на Украине
Все события дня
Новости
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07:31, 8 октября 2025
Пожар произошел в Ростовской области после атаки беспилотников
Южный окружной военный суд. Фото: https://www.instagram.com/p/DOjfAbNDQDx/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
17:56, 7 октября 2025
Краснодарец осужден за комментарий и идею вступить в ЛСР*
БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07:29, 7 октября 2025
Беспилотники сбиты в Волгоградской и Ростовской областях
19:55, 6 октября 2025
Ростовский Z-активист пожаловался на обыск по делу о призывах к экстремизму
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
05:51, 6 октября 2025
Власти назвали имена 7550 убитых в зоне СВО бойцов из регионов юга России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Ибрагим Сулейманов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Бизнес-интересы Ибрагима Сулейманова: самолеты и IT

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
08 октября 2025, 07:31
Пожар произошел в Ростовской области после атаки беспилотников

Пятна мазута. Фото: штаб "Дельфин" https://t.me/shtab_delfin/1269
08 октября 2025, 04:24
Новые выбросы мазута зафиксировали волонтеры в Темрюкском районе

Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, "Юга.ру".
07 октября 2025, 19:37
Инженер волгоградского НИИ получил срок за госизмену

Арсен Гукасян. Фото: https://armeniatoday.am/law-ru/969539/
07 октября 2025, 16:00
Заключен под стражу участник протестной акции в Ереване

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше