Минобороны отчиталось о шести сбитых дронах в Ростовской области

Ростовская область минувшей ночью стала единственным регионом юга России, где зафиксированы атаки беспилотников, там сбиты шесть дронов.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью военные уничтожили и перехватили беспилотники в Каменском и Сальском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь, не уточнив число сбитых дронов.

По данным губернатора, на территории предприятия в Сальском районе загорелась трава, пожар на площади 100 квадратных метров был "оперативно потушен". Никто из людей не пострадал, заверил Слюсарь.

С 23.00 7 октября до 7.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника, в том числе шесть в Ростовской области, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты за пределами ЮФО: в Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областях.

Напомним, 1 октября атаки беспилотников были зафиксированы в трех районах Ростовской области. В результате на территории промышленного объекта произошел пожар, а жители нескольких поселков остались без света.

24 сентября два человека получили осколочные ранения в станице Базковской Шолоховского района в результате атаки беспилотника. Они были доставлены в больницу.