Главная   /   Лента новостей
20:54, 6 октября 2025

Следователи заинтересовались публикациями несовершеннолетней жительницы Пятигорска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Посты 17-летней жительницы Пятигорска с оскорблениями по национальному признаку привлекли внимание следователей, девушке грозит статья об экстремизме.

Руководство следственного управления СКР инициировало проверку "публикаций экстремистской направленности" на странице несовершеннолетней жительницы Пятигорска. 

По информации ведомства, 17-летняя девушка публиковала символику некоего экстремистского общественного объединения, запрещенного в России. Также в ее постах нашли "высказывания, унижающие человеческое достоинство по национальному признаку", говорится в сообщении на официальном сайте управления. 

Проверка ведется по статье об экстремизме (282 УК России, возбуждение ненависти либо вражды). Эта статья предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что футбольный клуб "Ахмат" потребовал наказать капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна, обвинив последнего в оскорблении защитника "Ахмата" Усмана Ндонга на расовой почве. Капитан кубанской команды свою вину отрицает, заявляя, что оскорблен был он.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

