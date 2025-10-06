Следователи заинтересовались публикациями несовершеннолетней жительницы Пятигорска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Посты 17-летней жительницы Пятигорска с оскорблениями по национальному признаку привлекли внимание следователей, девушке грозит статья об экстремизме.

Руководство следственного управления СКР инициировало проверку "публикаций экстремистской направленности" на странице несовершеннолетней жительницы Пятигорска.

По информации ведомства, 17-летняя девушка публиковала символику некоего экстремистского общественного объединения, запрещенного в России. Также в ее постах нашли "высказывания, унижающие человеческое достоинство по национальному признаку", говорится в сообщении на официальном сайте управления.

Проверка ведется по статье об экстремизме (282 УК России, возбуждение ненависти либо вражды). Эта статья предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

