Двое военных из Дагестана убиты на Украине

Фикрет Муслимов и Анвер Алиев из Дербентского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена не менее 1588 убитых там военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 6 октября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7550 бойцов с юга России, в том числе 1586 – из Дагестана.

Имена еще двух военных из Дагестана, убитых на Украине, назвала администрация Дербентского района, отчитываясь о вручении посмертных наград их родственникам.

Уроженец села Нижний Джалган, младший сержант Фикрет Муслимов посмертно награжден орденом Мужества, а рядовой Анвер Алиев из села Геджух – медалью Жукова, сообщил сегодня официальный Telegram-канал муниципалитета. Другие биографические данные убитых в публикации чиновников не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1588 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".