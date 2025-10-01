×

01:41, 1 октября 2025

Двое военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иса Алимирзаев и Рустам Манапов из Казбековского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 1586 комбатантов из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 29 сентября власти публично назвали имена не менее 1584 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана.

Имена еще двоих убитых на Украине бойцов из Дагестана стали известны из отчета администрации Казбековского района о вручении посмертных наград их родственникам. 

Один из убитых - уроженец села Дылым Иса Алимирзаев, он посмертно награжден медалью Жукова. Еще один убитый, Рустам Манапов из Ленинаула, посмертно награжден орденом Мужества, следует из публикации в официальном Telegram-канале муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1586 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

