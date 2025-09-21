Боец из Калмыкии убит в военной операции

Руслан Кунчугаров убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 176 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 20 сентября власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 175 бойцов из Калмыкии.

Руслан Кунчугаров убит в боевых действиях, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Юстинского района, отчитываясь о передаче родным бойца ордена Мужества.

Таким образом, как минимум 176 бойцов из Калмыкии официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".