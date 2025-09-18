×

Главная   /   Лента новостей
22:58, 18 сентября 2025

Четверо военных из Адыгеи убиты на Украине

Орден Мужества. Фото: Геннадий Митрофанов / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Максим Петров, Дмитрий Воронин, Тамерлан Тлевцежев и Александр Закутин из Майкопа убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 113 убитых там военных из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", к 16 сентября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7404 бойцов с юга России, в том числе 109 - из Адыгеи. 

Имена четверых убитых на Украине военнослужащих из Адыгеи назвал сегодня мэр Майкопа Геннадий Митрофанов, отчитываясь о вручении их родственникам посмертных наград. 

Подполковник Максим Петров, лейтенант Дмитрий Воронин и рядовой Тамерлан Тлевцежев посмертно награждены орденами Мужества, а рядовой Александр Закутин - Георгиевским крестом IV степени, сообщается в официальном Telegram-канале мэра.

Таким образом, число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в зоне боев на Украине, достигло 113. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

