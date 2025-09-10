Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине

В ходе специальной военной операции погибли военнослужащие Михаил Почивалов и Владислав Кожемякин. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1330 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 10 сентября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1328 бойцов из Волгоградской области.

В ходе специальной военной операции погибли камышанинцы Михаил Почивалов и Владислав Кожемякин, - сообщает администрация Камышина в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1330 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

