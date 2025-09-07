Два бойца из Дагестана убиты в военной операции

Тельман Мирзаев и Мухтар Аскендеров убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1543 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 5 сентября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1541 бойца из Дагестана.

Тельман Мирзаев убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Табасаранского района в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче ордена Мужества его родным.

Ранее районные власти сообщали, что в военной операции на Украине убит Мухтар Аскендеров. Он прошел срочную службу в 2002-2004 году и после этого не был связан с армией, осенью 2023 года добровольно отправился служить в зоне СВО. Он участвовал в боевых действиях на территории ЛНР, убит 22 февраля 2025 года. Награжден орденом Мужества. У него остались супруга и трое детей, говорится в другом сообщении.

