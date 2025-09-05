×

Кавказский узел

RU EN
Главная   /   Лента новостей
14:52, 5 сентября 2025

Суд встал на сторону властей Астрахани в споре о повышении налогов на недвижимость

Астрахань. Фото: Astrakhan-musei. https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд отменил решение Астраханского областного суда о признании недействующим изменения налоговых ставок на недвижимость в Астрахани. Решение астраханцы восприняли как нарушение своих прав и интересов, считает депутат облдумы Евгений Дунаев.

Как писал "Кавказский узел",  в мае совет депутатов Анапы принял решение до 31 декабря приостановить сбор туристического налога в городе из-за последствий крушения танкеров.

"Третьим апелляционным судом общей юрисдикции вынесено определение об отмене решения Астраханского областного суда от 5 марта 2025 года в части признания недействующим решения Городской Думы о повышении налоговых ставок на недвижимое имущество в Астрахани", - сообщила сегодня пресс-служба горадминистрации.

В ноябре 2024 года депутаты гордумы Астрахани поддержали изменения в законе, которые увеличивали ставки налога на имущество. Так, с 1 января 2025 года налог для физических лиц вырос с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости, для бизнеса - с 0,5% до 2%. В начале февраля 2025 года более 100 предпринимателей подали коллективный иск в суд, добиваясь отмены этого решения. В марте Астраханский областной суд частично удовлетворил требования, сообщало издание «Блокнот-Астрахань». 

Затем муниципалитет решил отстоять повышение ставок и подал апелляционную жалобу. Таким образом, с 2025 года изменения все-таки начнут действовать, отмечает «Интерфакс».

«Важно отметить, что данное решение вызвало значительное недовольство среди астраханцев, которые восприняли его как нарушение своих прав и интересов. В условиях экономической нестабильности и роста цен на коммунальные услуги, увеличение налоговой нагрузки на имущество воспринимается как дополнительный финансовый груз для населения», — сообщил депутат облдумы Евгений Дунаев в своем телеграм-канале.

Новые налоги преимущественно коснутся владельцев коммерческой недвижимости, считают представители администрации Астрахани. «Для физических лиц изменения налоговой ставки незначительны – разница составит 0,2%. Для бизнеса она составит 1,5% и для объектов свыше 300 млн руб. – 2%, что позволит повысить доходы городского бюджета на 592, 8 млн рублей. Эти средства будут направлены на благоустройство города и развитие социальных объектов», – цитирует сообщении мэрии издание «Пункт А».

