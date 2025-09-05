Жильцов дома в Астрахани эвакуировали из-за трещины в здании

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти обследовали пятиэтажку на улице Ляхова после сообщения жильцов о трещине в стене, но пришли к выводу, что угрозы обрушения нет. К ночи людям разрешили вернуться в квартиры.

Как информировал "Кавказский узел", 28 июля в Астрахани обрушилась часть аварийной пятиэтажки на улице Ляхова. Власти рапортовали, что раненых нет, единственный госпитализированный доставлен в больницу из-за стресса. Дом решено не восстанавливать, часть жильцов получила компенсации за квартиры, остальные будут переселены в жилье маневренного фонда и тоже получат компенсации, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. 7 августа в подвале пятиэтажки на улице Татищева в Астрахани было обнаружено разрушение перекрытия, жильцов эвакуировали, впоследствии две трети из них смогли вернуться в квартиры.

"Кавказский узел" писал об аварийном состоянии дома №6 по улице Ляхова в Астрахани. Дом был признан аварийным распоряжением администрации Астрахани от 25 мая 2020 года. Изначально сроком расселения был было названо 1 августа 2022 года, затем его сдвинули на 1 декабря 2024 года. Жильцы дома потребовали от властей обратить внимание на его аварийной состояние: в подвале дома постоянно стоит вода, а по стенам идут трещины.

Поздно вечером сотрудники МЧС получили сообщение о трещине в стене здания и организовали эвакуацию жильцов: территорию оцепили,на месте дежурили полицейские и медицинские бригады. Спустя несколько часов людям разрешили вернуться в квартиры, передает ГТРК “Лотос”.

Обращение о трещине поступило от жильца квартиры на пятом этаже во втором подъезде - во время ремонта он обнаружил трещину в стене, которая ранее была скрыта под обоями. Дом №7 по улице Ляхова, из которого поздно вечером 4 сентября эвакуировали жильцов, расположен по соседству с аварийной пятиэтажкой, где менее полутора месяцев назад обрушился подъезд. Дом №7, также пятиэтажный, был построен в 1970 году, но аварийным он не значится, отмечает "Астрахань.Ру".

После обследования дома зампред правительства Астраханской области Михаил Богомолов заявил, что трещина в здании статична, возникла она давно и “не является причиной для паники”, передает “Астраханский листок”.

По словам чиновника, более 20 лет назад в этом доме были проведены противоаварийные работы, тогда стены закрепили двумя металлическими поясами. Тем не менее, власти пообещали предпринять дополнительные противоаварийные меры - сегодня днем, 5 сентября, они планируют обследовать другие квартиры и установить маячки, чтобы отслеживать состояние трещин. "Любые изменения трещины трижды в день будет проверять и фиксировать комиссия", - сообщила пресс-служба областного правительства.

В микрорайоне улицы Ляхова по распоряжению губернатора обследуют все "характерные дома" с аналогичной конструкцией - их там 29, шесть из них уже имеют признаки аварийности.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.