

Главная   /   Лента новостей
21:37, 3 сентября 2025

Боец из Дагестана убит в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамазан Абдулаев убит в зоне боевых действий. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1526 бойцов из Дагестана.

Как  писал "Кавказский узел", к 28 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1525 бойцов из Дагестана.

Рамазан Абдулаев из села Герга убит в военной операции на Украине в январе 2025 года, сообщает правительство Дагестана в Telegram-канале. Подробности биографии бойца в сообщении не приведены.

Российский боец. Скриншот фото Минобороны России от 28.08.25, https://t.me/mod_russia/55982
17:56 30.08.2025
Более 7300 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
Власти регионов юга России публично признали убитыми в боевых действиях на Украине более 7300 военных, в том числе 3675 из ЮФО и 3632 – из СКФО. 

Таким образом, чиновники публично признали убитыми на украинском фронте как минимум 1526 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Лесной пожар в Унцукульском районе. 3 сентября 2025 г. Скриншот видео https://news-dagestan.ru/society/2025/09/03/38894.html
19:52, 3 сентября 2025
Лесной пожар в Унцукульском районе удалось локализовать
Юлия Вишневецкая. Фото: https://memorialcenter.org/
16:55, 3 сентября 2025
Вишневецкая добилась компенсации за задержание в Махачкале
Женщина и автомобильный номер. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:32, 3 сентября 2025
За неделю с 24 по 31 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
22:58, 2 сентября 2025
Участник СВО возглавил Миннац Дагестана после боев под Работино*
Незаконная стройка в Верхнем Гунибе. Скриншот видео https://www.instagram.com/reel/DNfvd54oX_C/ принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России
20:27, 2 сентября 2025
Меликов поручил проверить чиновников из-за незаконной стройки в Верхнем Гунибе
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Миссия ОБСЕ в Нагорном Карабахе. На снимке: посредник Пьер Андриё (Франция). 27 октября 2015 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла" Минская группа ОБСЕ

Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Юлия Вишневецкая. Фото: https://memorialcenter.org/
03 сентября 2025, 16:55
Вишневецкая добилась компенсации за задержание в Махачкале

Траурные мероприятия в Беслане. 3 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/sapa_15/7234
03 сентября 2025, 15:16
В Беслане прошли крестный ход и траурная акция в память о погибших заложниках

Беспилотники. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная с помощью ИИ в программе Copilot
03 сентября 2025, 13:19
Четыре дома пострадали в Краснодарском крае после налета дронов

Пенсионер беседует с психиатром. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03 сентября 2025, 10:21
Суд отправил 90-летнего пенсионера на экспертизу в Краснодар по делу о развратных действиях

