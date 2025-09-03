Боец из Дагестана убит в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамазан Абдулаев убит в зоне боевых действий. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1526 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 28 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1525 бойцов из Дагестана.

Рамазан Абдулаев из села Герга убит в военной операции на Украине в январе 2025 года, сообщает правительство Дагестана в Telegram-канале. Подробности биографии бойца в сообщении не приведены.





Более 7300 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО Власти регионов юга России публично признали убитыми в боевых действиях на Украине более 7300 военных, в том числе 3675 из ЮФО и 3632 – из СКФО.

Таким образом, чиновники публично признали убитыми на украинском фронте как минимум 1526 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

