25 беспилотников сбиты на юге России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Над территорией Азовского и Черного морей и Кубани сбиты 25 БПЛА. В Краснодарском крае повреждена подстанция в Кропоткине. В Кабардино-Балкарии и Дагестане отменена угроза беспилотной опасности.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 31 августа на 1 сентября в Новороссийске была объявлена угроза атаки дронов. В поселке городского типа Ильский в двух домах выбило окна после падения обломков БПЛА, в одном также поврежден забор.

Минобороны сообщило, что с полуночи до 05.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В том числе 16 – над акваторией Черного моря, 7 – над акваторией Азовского моря, 2 – над территорией Краснодарского края.

О последствиях атаки беспилотников сообщил оперштаб Краснодарского края. В промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на трансформаторной подстанции, он потушен. В Новороссийске отменена угроза атаки беспилотников, говорится в Telegram-канале оперштаба.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил об отмене режима опасности атаки беспилотников. Угроза атаки БПЛА отменена и в Дагестане, сообщило в своем Telegram-канале республиканское МЧС.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.