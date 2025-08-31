Роспотребнадзор не нашел отклонений в воздухе после тушения пожара на рынке в Волгограде

Полностью пожар на волгоградском рынке "Национальный" удалось потушить к вечеру 30 августа, после этого в воздухе не зафиксировано превышения допустимых концентраций опасных веществ.

Как писал "Кавказский узел", рынок "Национальный" сгорел в Волгограде, за медпомощью обратились 14 человек. Роспотребнадзор нашел существенные превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе после пожара. Предприниматели, которые торговали на рынке, оценили убытки в миллионы рублей.

Пожар на рынке в Волгограде был полностью потушен в 21.54 мск 30 августа, отчиталось управление МЧс по Волгоградской области в своем Telegram-канале.

"Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области после ликвидации открытого горения на вещевом рынке Тракторозаводского района г. Волгограда по ул. Михайлова, 3 в вечернее время 30 августа был проведен контроль состояния атмосферного воздуха в ближайшей жилой зоне.

По результатам исследования превышений предельно-допустимых концентраций определяемых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 28 августа 2022 года пожар произошел на рынке "Людмила" в Волжском. С территории рынка были эвакуированы 153 человека. К 19.35 мск пожарные локализовали огонь на площади 7000 квадратных метров. На следующий день утром сотрудники МЧС потушили пожар.

Предприниматели, арендовавшие места на рынке "Людмила" в Волжском, не страховали товар и не верят, что им удастся компенсировать убытки через суд. Ущерб некоторых предпринимателей составил от 300 тысяч до 3 миллионов рублей, многие брали на развитие бизнеса кредиты.

