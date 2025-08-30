Предприниматели пожаловались на убытки из-за сгоревшего в Волгограде рынка

Рынок "Национальный" сгорел в Волгограде, за медпомощью обратились 14 человек. Роспотребнадзор нашел существенные превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе после пожара. Предприниматели, которые торговали на рынке, оценили убытки в миллионы рублей.

Пожарные потушили огонь на рынке "Национальный" в Волгограде. За медицинской помощью за время тушения возгорания обратились 14 человек. Сообщение о пожаре на улице Михайлова, 3 поступило 30 августа в 09.30. Площадь пожара быстро увеличилась до 3,2 тысячи квадратов – горели торговые павильоны. Локализовали пожар в 11.47 мск, ликвидировали открытое горение гораздо позже – в 17.26 мск, следует из сообщений управления МЧС по Волгоградской области.

Роспотребнадзор по Волгоградской области в своем Telegram-канале призвал живущих рядом с рынком "Национальный" закрыть окна или занавесить их мокрой марлей, чтобы не отравиться продуктами горения. Детям, беременным и пожилым стоит сократить время пребывания на улице.

Позже в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области опубликовали результаты исследования проб воздуха в жилой зоне Тракторозаводского района Волгограда.

Обнаружено превышение ПДК в точке на улице Вычугова, 19 по химическим веществам: формальдегид — в 2,6 раз; оксид углерода — в 1,4 раза; аммиак — в 1,3 раза. На улице Бухарской, 36 в 1,3 раза превышены предельно допустимые концентрации оксида углерода.

Предприниматели сообщили о серьезных убытках. "Сначала проводка замкнула, электричество все выключили. Потом опять включили, и как вспыхнуло все. Пока тушили, пока принесли лестницу, все уже полыхало. Мы просто не успели. Сначала приехали две пожарные машины без воды. Я начал вытаскивать товар, но нам сказали уходить. 5 миллионов рублей, все. Ушло все. У кого-то на 30 миллионов, у кого-то на 15. У кого-то это был единственный заработок. У кого-то ничего не осталось. Моя мама торговала сорочками женскими, платками. Пять мест было, спасли только четыре мешка", - приводит V1 слова одного из предпринимателей.

Продавцы до последнего оставались на месте в надежде забрать уцелевший товар. Однако разобрать, где и чья точка находится после пожара, оказалось невозможным, говорится в публикации.

"У нас ущерб больше двух миллионов. Что-то вспыхнуло, и за минуту у нас все сгорело", – привело слова другого продавца "Новости Волгограда".

"Очень много. 3-4 миллиона и даже больше. Только вчера с товаром приехала. Все дорогие турецкие товары были", – говорит другая женщина.

"Кавказский узел" также писал, что 28 августа 2022 года пожар произошел на рынке "Людмила" в Волжском. С территории рынка были эвакуированы 153 человека. К 19.35 мск пожарные локализовали огонь на площади 7000 квадратных метров. На следующий день утром сотрудники МЧС потушили пожар.

Предприниматели, арендовавшие места на рынке "Людмила" в Волжском, не страховали товар и не верят, что им удастся компенсировать убытки через суд. Ущерб некоторых предпринимателей составил от 300 тысяч до 3 миллионов рублей, многие брали на развитие бизнеса кредиты.

