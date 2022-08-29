Потушен пожар на рынке в Волжском

29 августа 2022, 10:01

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Сотрудники МЧС потушили пожар, в результате которого сгорело здание рынка в Волжском.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа пожар произошел на рынке «Людмила» в Волжском. С территории рынка были эвакуированы 153 человека. К 19.35 мск пожарные локализовали огонь на площади в 7000 квадратных метров.

Пожар на рынке в Волжском потушен, сообщил сотрудник ГУ МЧС по Волгоградской области. "Полностью пожар был ликвидирован в понедельник в 6.24 [мск]", - приводит его слова РИА Новости.

Здание рынка "практически полностью уничтожено пожаром", информирует сегодня ТАСС.

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