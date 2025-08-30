×

Кавказский узел

Лента новостей
01:51, 30 августа 2025

Два альпиниста госпитализированы после камнепада в горах Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В больнице в Нальчике находятся два альпиниста, которые получили травмы во время камнепада на горе Джанги-Тау.

Как писал "Кавказский узел", бывший президент Федерации альпинизма Кубани Александр Расторгуев погиб при восхождении на гору Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии, попав под камнепад. Еще одна участница восхождения получила травму, ее спасатели эвакуировали в Нальчик. 

Группа начала восхождение на Джанги-Тау 25 августа и попала под камнепад через два дня, 27 августа. Расторгуев совершил более 200 восхождений. Кубанскую федерацию альпинизма он возглавлял в 2010-2011 годах. Маршрут, которым шла группа Расторгуева, считался безопасным. 

В Республиканскую клиническую больницу в Кабардино-Балкарии госпитализированы двое альпинистов, которые попали под камнепад при восхождении на гору Джанги-Тау, пишет 29 августа ТАСС.

По данным пресс-службы медицинского учреждения, при поступлении состояние их оценивалось как средней тяжести. Одному из пациентов "выполнено наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации". Он переведен в отделение сочетанной травмы. Второй пациент находится в нейрохирургическом отделении.

Автор: "Кавказский узел"

